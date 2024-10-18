Когда началась космическая бомбардировка Луны

Первый ударный кратер на Луне образовался более 4,32 миллиарда лет, то есть на 120 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор. Об этом говорится в новом международном исследовании, которое возглавляли астрономы из Манчестерского университета.

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Как сообщает Phys.org, новое исследование значительно меняет наше понимание о формировании Луны. Известно, что на ранней стадии она подвергалась интенсивным бомбардировкам.

Астероиды и метеориты на протяжении сотен миллионов лет врезались в поверхность Луны, оставляя после себя ударные кратеры разного размера. До последнего времени считалось, что наиболее интенсивные бомбардировки пришлись на период от 4,2 до 3,8 миллиарда лет назад, то есть в первые полмиллиарда лет существования Луны.

Однако в рамках нового исследования возраст ударного бассейна Эйткен на Южном полюсе был пересмотрен. Авторы работы уверяют, что им удалось определить его с высокой степенью точности благодаря изучению лунного метеорита, обнаруженного несколько лет назад в Алжире. Исследователи считают, что указанный ударный бассейн образовался 4,32 миллиарда лет назад, то есть на 120 миллионов лет раньше, чем Луну, как считалось, начали бомбардировать космические объекты.

Открытие не только расширяет хронологические рамки такой бомбардировки, но и указывает на то, что процесс столкновений астероидов и метеоритов с поверхностью Луны был более медленным, чем предполагалось, и наращивал свою активность постепенно.

Исследование также подтверждает общепринятое мнение о том, что бассейн Эйткен является старейшим подтвержденным местом падения астероидов на Луне. Он находится на обратной стороне спутника Земли и простирается более чем на 2000 километров.