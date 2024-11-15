«Группа Z»: как пилоты КНДР сбивали американцев в небе Вьетнама

В годы агрессии США во Вьетнаме народу этой страны также помогали военные из КНДР. Некоторые подробности интернациональной миссии раскрыл старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

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Информации о нахождении во Вьетнаме военных из КНДР в годы войны с американцами до сих пор очень мало, и она в основном исходит из рассекреченных вьетнамских источников. В горячую точку был направлен персонал из состава военно-воздушных сил Корейской Народно-Демократической Республики. Он оказывал помощь в подготовке летного состава, а также занимался непосредственным пилотированием истребителей ВВС ДРВ.

"Известно, что Северный Вьетнам, получая значительную помощь от СССР и Китая, в том числе боевые самолеты, имел проблемы с кадрами, - рассказал Юрий Лямин. - Соглашение об этом между Ханоем и Пхеньяном было достигнуто в 1966 году, и во Вьетнам сначала отправились военнослужащие для двух эскадрилий (по 10 самолетов) истребителей МиГ-17, а затем для еще одной, состоящей из МиГ-21. Во вьетнамских источниках они именуются как "Группа Z" ( Đoàn Z ). По словам одного отставного вьетнамского генерала, этот контингент доходил до 200 человек, из которых 87 были пилотами. С 1967 года они активно участвовали в воздушных боях против американской авиации, на их счету есть сбитые самолеты".

Северокорейские военные подчинялись войскам ПВО и ВВС Вьетнама, носили местную форму, и их обеспечивали всем необходимым.

"Помимо летчиков, насколько известно, в Северный Вьетнам направлялись группы северокорейских наблюдателей и советников. Считается, что там действовало также северокорейское подразделение по психологическим операциям против крупного южнокорейского контингента, который воевал на стороне южновьетнамского правительства вместе с американскими войсками", - также добавил Лямин.

Отдельные источники упоминают наличие в годы Вьетнамской войны в Северном Вьетнаме подразделений северокорейских зенитчиков, но каких-либо твердых подтверждений этому нет.