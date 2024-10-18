Казанская икона Божией Матери: история и праздник

Казанская икона Божией Матери — один из самых известных и особо чтимых православных образов Богородицы. Его история началась еще в конце XVI века, и до сих пор христиане обращаются к лику с молитвами. Рассказываем, какие чудеса прославили икону, о чем ее просят и на какую дату приходится празднование в честь святыни.

Значение Казанской иконы Божией Матери

Прежде чем мы перейдем к истории чудотворной иконы Казанской Божией Матери, стоит сказать о значении образа. Лик относится к типу богородичных икон «Одигитрия», или «указующая путь». При этом она отличается от большинства Одигитрий тем, что руки Богородицы на ней не показаны. Пречистая Дева изображается по плечи. Она указывает на Младенца Спасителя лишь наклоном головы, а не жестом. По этой причине существует теория, что нижняя часть оригинала иконы была спилена.

Казанская икона Божией Матери имеет несколько значений. В первую очередь она символизирует милость Богородицы. А обращение к юному Христу служит указанием на путь истинный.

В чем помогает Казанская икона Божией Матери

К лику принято обращаться в трудных, кажущихся безвыходными жизненных ситуациях. Богоматерь просят о вразумлении, наставлении, утешении и даровании духовной силы. Помимо этого, образ просят:

врачевании болезней зрения;

исцелении бесплодия и других болезней;

помощи защитникам Отечества;

здоровье и защите детей;

преодолении зависимостей.

Образ используют во время венчаний: им благословляют молодую пару. Считается, что он помогает укрепить супружеский союз, отвадит молодоженов от грехов, включая прелюбодеяние и неверность.

Лик часто называют «Державным покровом». Под его знаменем русские войска нередко отправлялись в бой. К примеру, список именно этого образа несли с собой казанские дружины, помогавшие Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. А с 2011-го список образа «защитника Отечества» находится в российском отсеке Международной космической станции.

Наконец, к иконе обращаются с благодарностью. Верующие не ограничиваются мольбами о помощи. Они также благодарят Богородицу за заступничество и поддержку.

История Казанской иконы Божией Матери: кратко

История Казанской иконы Божией Матери началась в 1579 году. Тогда прошло чуть меньше 30 лет со взятия Казани Иваном IV Грозным. По велению царя в городе началось насаждение христианства. Началось возведение православных храмов. Однако в конце 70-х годов в Казани вспыхнул страшный пожар. Он уничтожил большинство построек, от которых остался лишь пепел.

С этого и началось так называемое «чудо на пепелище». По преданию, дочь царского стрельца, девятилетняя Матрона, видела сон, в котором ей явилась Богородица. Пречистая Дева указала ребенку место в городе, где якобы был сокрыт священный образ. Проснувшись, Матрона рассказала об увиденным взрослым, но ее слова не восприняли всерьез. Однако сон повторялся вновь и вновь. Наконец, поверив словам девочки, жители Казани отправились на раскопки руин. Там они отыскали икону, завернутую в обрезок ткани.

Образ быстро прославился, и весть о нем дошла до царя. Икона осталась на сохранение в Казани, однако с нее сделали список, который отправился в Москву. В честь лика в Казани возвели монастырь, а позже и известный Казанский собор.

Новая — и трагичная — страница в истории Казанской иконы Божией Матери открылась в 1904 году. Тогда святыня наравне с несколькими другими иконами была украдена. Воры признались, что повелись на богатые оклады. Их они продали, а сами иконы — уничтожили. С той поры не раз обнаруживались иконы, претендующие на звание оригинала. Но при тщательном изучении выяснялось, что это лишь талантливо выполненные списки.

Казанский образ почитается как чудотворный. По преданию, икона не раз исцеляла прихожан с болезнями зрения. Она также даровала спасение от других заболеваний, включая порок сердца, паралич и психические расстройства. Если говорить о современных чудесах, то сегодня прихожане рассказывают, что лик защитил их детей в сражении во время грузинско-осетинского конфликта, вернул жизнь умершему плоду и даже помог решить финансовые проблемы. И это только некоторые примеры.

Праздник Казанской иконы Божией Матери: какого числа, как справляют

Торжество в честь образа справляют два раза в год. Первый праздник Казанской иконы Божией Матери приходится на 21 июля по григорианскому календарю. Он приурочен к годовщине обретения лика. Долгое время празднество справляли только в Казани. Однако со временем оно распространилось на всю страну.

Второй праздник Казанской иконы Божией матери приходится на 4 ноября. Он приурочен к годовщине освобождения Москвы от поляков в 1612 году. Ранее мы уже упоминали, что вместе с войсками Минина и Пожарского сражались отряды, принесшие список образа. По этой причине казанский лик почитается как защитница родины. А церковный праздник совпадает со государственным Днем народного единства.

Воцерковленные христиане справляют праздники, посещая всенощное бдение. В честь торжества священники надевают голубые одежды: голубой, символ чистоты, считается «богородичным» цветом. Вокруг храмов, посвященных образу, устраивают небольшие крестные ходы. И, конечно, верующие непременно молятся перед списком чудотворного лика.

С праздниками в честь образа связано немало примет. Например, 21 июля и 4 ноября считаются хорошими датами для операций на глазах. В народе верили, что «на Казанскую» нужно омыть глаза росой (естественно, с городской экологией так лучше не делать). А вот дальние путешествия, как и бытовые дела, и рукоделие, советовали перенести на другой день. Впрочем, приметы — это суеверия. Так что священнослужители не поощряют следование народным поверьям.

Молитва Казанской иконе Божией Матери

Напоследок нельзя не привести молитвы Казанской иконе Божией Матери. Перед ликом принято читать следующие слова:

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Существует и вторая молитва Казанской иконе Божией Матери. Приводим ее текст полностью:

«О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, Чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О, Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша. Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение, Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Итак, мы кратко рассказали историю Казанской иконы Божией Матери и выяснили, чем славится чудотворный образ. Лик помогает в трудных жизненных ситуациях, служит защитой и наставлением.