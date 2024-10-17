Не надевать одежду мужа: какие есть запреты в день Харитины

Великомученица Харитина жила в IV веке в причерноморском городе Понт. Она была сиротой и пламенно верила во Христа. Как и многие христиане, она погибла в муках от рук язычников.

На Руси в день Харитины принято было ткать холсты. Считалось, что материя, сотканная в этот день, обладает магической силой. Отрезы ткани дарили новобрачным и новорожденным. Если затевали строительство дома, то в фундамент замуровывали кусочек материала, сделанного в день Харитины. При переезде клали его под порог избы, дабы защитить дом и семью от дурного глаза и порчи.

Женщинам в этот день запрещалось надевать одежду мужа. Если это сделать, то можно невольно свалить на себя всю мужскую работу по дому. А происходит это, когда жена становится вдовой.

Нельзя выносить мусор, так как вместе с отходами можно выбросить свое счастье.

Крестьяне в этот день предавались сугубо зимним занятиям – валяли валенки, плели лапти, а женщины шили, вышивали. Большой грех – бездельничать в этот день.

Выходить из дома можно было только в светлой одежде. Темная могла привлечь внимание темных сил. Новое платье надевать не стоит, лучше отдать предпочтение проверенному и удобному.

Христианские священники в этот день напоминают прихожанам о бренности всего земного, о греховности хвастовства и стяжательства. День советуют посвятить философским мыслям о возвышенном.

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