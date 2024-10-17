Что Маркс думал про Россию на самом деле

Карл Маркс видел Россию в Европе в роли жандарма, так как ни одно важное военное решение после изгнания Наполеона и Венского конгресса 1815 года в Старом Свете без Российской империи не принималось. Несмотря на важную функцию, всемирно известный революционер позволял себе в отношении нашего государства довольно резкие высказывания, чаще всего касающиеся царизма.

Многие из них приведены в незавершённом труде «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» (другое название «Тайная дипломатия XVIII века»). На русском языке книга была издана в 1990 году Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Две большие разницы

«Тайную дипломатию» Маркс писал в 1856-1857 годах. В четвёртой главе данной работы он сделал попытку дать общий обзор русской истории и понять, «как могла эта держава или этот призрак державы умудриться достичь таких размеров, чтобы вызывать, с одной стороны, страстное утверждение, а с другой – яростное отрицание того, что она угрожает миру восстановлением всемирной монархии?».

При поиске ответа на поставленный вопрос автор отделяет историю России от истории древней Руси до монгольского нашествия.

Российскую политику, по мнению Маркса, сформировали Иван III Васильевич, свергнувший иго «не одним смелым ударом», а «исподтишка», и Пётр Великий, прорубивший «окно в Европу» и сочетавший «политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина».

Первые в Европе

Не стоит считать работу Маркса исключительно как антироссийскую. Революционер стремится доказать, что Англия несёт историческую ответственность за то, что Россия стала угрожать Европе.

Кроме того, Маркс предпочитал рассматривать историческую роль народов исключительно через призму их отношения к революции. По этой причине славяне и не пользовались у теоретика уважением, а хорватам автор и вовсе предрекал скорое исчезновение – для освобождения места для более прогрессивных народов.

Но по мере развития революционного движения в России, у «основоположника» мнение изменилось. В ответ на письмо русской революционерки-эмигрантки Веры Засулич в 1881 году Маркс отмечал – Российская империя, несмотря на свою отсталость, вскоре сможет стать первой страной, в которой разразится социальная революция. Правда, ответ так и не был отправлен адресату, а поэтому с мнением Маркса наши соотечественники непосредственно до событий начала XX века ознакомиться возможности не получили.