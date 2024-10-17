Почему диагноз «вялотекущая шизофрения» в СССР считался «политическим»

В Советском Союзе политические диссиденты, противники социалистического строя и неординарные творческие граждане приравнивались к больным. Врачи им ставили диагноз «вялотекущая шизофрения».

Болезнь, которой нет

На данный момент, согласно международной классификации болезней, утверждённой Всемирной организацией здравоохранения в 1994 году (МКБ-10), недуга «вялотекущая шизофрения» не существует. Его признавали лишь в 70-80-х годах в СССР и странах Восточной Европы. Соответствующую концепцию, объясняющую существование такой болезни, разработал доктор медицинских наук Андрей Снежневский, которого считают одним из основоположников московской школы психиатрии.

Профессор сделал свои выводы на основе научных трудов швейцарского психиатра Эйгена Блейлера. Иностранный специалист ещё в 1911 году говорил о существовании латентной формы этого психического расстройства. Снежневский развил теорию в 1966 году, когда на IV Всемирном конгрессе психиатров в Мадриде во время выступления отметил – болезнь может иметь вялое течение, то есть практически не развивается в сторону клинического ухудшения, в результате чего человек долгие годы может казаться здоровым.

Диагноз – это приговор

Мировое научное сообщество идею советского учёного не поддержало, а вот в СССР исследование признали перспективным. Первыми преимущества существования «вялотекущей шизофрении» признали сотрудники органов госбезопасности. Такой диагноз начали ставить диссидентам – убеждённым противникам политического строя, существовавшего в стране. Для признания шизофреником было достаточно оригинально мыслить, проявлять творческий подход в повседневной жизни, религиозность или даже просто не соблюдать режим дня. Позже ряды «больных» пополнили асоциальные элементы, бродяги и юноши, уклоняющиеся от службы в армии.

На данную тенденцию обратил внимание руководитель международной организации «Глобальная инициатива в психиатрии» голландский правозащитник Роберт ван Ворен. В своих многочисленных выступлениях в западных СМИ он утверждал – около трети всех политических заключённых СССР в 1970-1980 годах были насильственно помещены в специализированные клиники, где прошли принудительное лечение.

Эпидемия «вялотекущей шизофрении»

«Плохой» диагноз в разное время ставили поэтессе и правозащитнице Наталье Горбаневской, биологу Жоресу Медведеву, политику Вячеславу Игрунову, математику Леониду Плющу, диссидентке Ольге Иофе и многим другим. Постановка диагноза «вялотекущая шизофрения» приобрела колоссальный масштаб (по данным Международного общества защиты прав человека, в 1988-1989 годах примерно 2 миллиона человек сняли с психиатрического учёта в стране), а поэтому в стороне уже не могли оставаться иностранные коллеги. В 1977 году Всемирная психиатрическая ассоциация (ВПА) на конгрессе в Гонолулу осудила использование медицины для политических репрессий в СССР. Правда, после этого существенно ничего не изменилось. Советские специалисты не согласились с доводами конгрессменов.

В настоящее время многие современные психиатры уверены – профессор Снежневский специально разработал концепцию вялотекущей шизофрении для борьбы с диссидентством в СССР. При этом существует и другая точка зрения – мол, органы госбезопасности ловко воспользовались заблуждениями учёного, что позволяло им при необходимости превращать диагноз в приговор.