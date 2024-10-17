Почему диета Гитлера распугивала его окружение и свела его с ума

Главный нацист в истории человечества питался довольно своеобразно. Многие историки сходятся во мнении, что необычный рацион Адольфа Гитлера губительно сказывался него только на его здоровье, но и на окружающих, так как способствовал формированию садистского, с маниакальными отклонениями, характера. Так что же ел фюрер?

Кушать подано

Марго Вельк, работавшая в главной ставке фюрера более трёх лет, успела рассказать журналистам британского издания «Гардиан» о многих привычках своего шефа. Так, Гитлер налегал на спаржу, перец, рис, горошек, салаты. Ни мяса, ни рыбы главному нацисту Германии, по словам Вельк, не подавали. При этом фюрер никогда не был вегетарианцем и обожал фаршированных голубей, баварские колбаски и ветчину.

Британский специалист по истории диетологии, автор пяти книг по системе питания Беатрис Уилсон предположила, что вегетарианство Гитлера – пропагандистский приём, призванный подчеркнуть любовь нациста к животным. А автор «Книги всеобщих заблуждений» Ллойд Джон отмечал, что такая диета преследовала совершенно иные цели.

Больше, чем еда

Диету разработал личный врач фюрера Теодор Морель. В своём дневнике от 9 августа 1941 года медик описал обед военачальника: «мороженое, варёный картофель и клубника». По одной из версий, такой рацион был обусловлен хроническим метеоризмом, от которого страдал Гитлер. Несмотря на культурную терпимость немцев к таким физиологическим проявлениям, своими "диапазонами" фюрер распугивал даже привычное к разным окружение. Кроме того, ему ежедневно требовалось принимать до 20 таблеток, делать несколько уколов для обезболивания и поддержания тонуса.

Но Морель ошибся. Разработанная им диета имела обратный эффект. Организм под постоянным воздействием лекарственных препаратов, несбалансированного питания и наркотических средств сказался на психике и поведении фюрера. Принятые решения и отданные приказы свидетельствовали о наличии у Гитлера определённых патологий, которые в итоге отразились на его профессиональной деятельности.