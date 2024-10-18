Как спортсмены-жулики завоевывали победы без допинга

В середине октября украинский шахматист Кирилл Шевченко, выступающий под флагом Румынии, был дисквалифицирован с командного чемпионата Испании из-за мошенничества. Он слишком часто ходил в туалет, где были найдены два мобильных телефона, которые принадлежали Шевченко. Сам шахматист вину не признал. Однако один из его соперников еще до нахождения в туалете телефонов с подсказками обратил внимание судей на долгое отсутствие Шевченко сразу после возникновения на доске редкой расстановки и дальнейшую очень точную игру по возвращении. «Лента.ру» — о других наиболее масштабных случаях мошенничества в мировом спорте, которые не связаны с допингом.

«От спортсменов слишком жестко требовали победы»

Олимпиада 1976 года в Монреале, последний шанс 38-летнего советского пятиборца Бориса Онищенко выиграть личное золото Игр. Он с большим трудом отобрался на турнир, так как в силу возраста уступал более молодым спортсменам из СССР и занимал во Всесоюзном рейтинге только четвертое место. Оно давало право ехать на Олимпиаду, но только в качестве запасного. Незадолго до отправления в Канаду Онищенко выиграл чемпионат СССР по современному пятиборью, что позволило ему стать основным в заявке сборной.

Онищенко приехал в Монреаль, имея серебро в личном зачете предыдущей Олимпиады, состоявшейся в Мюнхене в 1972-м. Советский пятиборец тогда уступил только венгру Андрашу Бальцо, который во время стрелкового этапа дважды попал в одну мишень, а судьи этот момент упустили. Нельзя с полной уверенностью говорить, что обрати они на это внимание, венгр остался бы без золота. Но Онищенко считал, что победу у него украли. Поэтому в Монреаль он приехал побеждать любой ценой.

Борис Онищенко

Во время этапа по фехтованию стало ясно, что советский пятиборец решил прибегнуть в техническому мошенничеству со шпагой. В ее рукоятку была вмонтирована специальная кнопка, и нажатие на нее замыкало цепь, которая фиксирует нанесение укола. Во время поединка с британцем Джимом Фоксом Онищенко не рассчитал и нажал на нее не вовремя. И судьям, и зрителям было очевидно, что шпага не коснулась тела соперника, но табло зафиксировало попадание. Тренер британцев выскочил на помост, началось разбирательство, в ходе которого обман и был раскрыт. Интересно, что соперник Онищенко Фокс максимально корректно высказался о произошедшем.

Это трагедия. И для самого Бориса в особенности. От спортсменов слишком жестко требовали победы. Мы просто раздавлены, я страдаю вместе с русскими Джим Фокс, соперник Онищенко на ОИ-1976

Онищенко был исключен из личного зачета, а сборная СССР получила дисквалификацию еще и в командном турнире. Пятиборец был тут же выселен из Олимпийской деревни, так как товарищи по команде и советские представители других видов спорта грозили Онищенко расправой. По возвращении на родину он был максимально жестко наказан — получил пожизненную дисквалификацию, лишен всех званий и наград, исключен из рядов КПСС и уволен из милиции, где служил, являясь представителем спортивного общества «Динамо».

«Я думал о своей стране, которую хотел вывести на чемпионат мира»

3 сентября 1989 года, матч отборочного турнира к чемпионату мира 1990 года между сборными Бразилии и Чили. На трибунах стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро собрались больше ста тысяч человек. Бразильцев в этой встрече вполне устраивала и ничья, чилийцам для поездки на ЧМ-1990 нужна была только победа. На 49-й минуте сборная Бразилии вышла вперед после гола Карека, и шансы Чили на благоприятный исход устремились к нулю. Спустя еще 20 минут голкипер чилийцев Роберто Рохас упал на газон якобы от файера, попавшего в него с трибуны за воротами.

Роберто Рохас (в центре)

Рохаса унесли с поля с окровавленным лицом, а сборная Чили во главе с капитаном Фернандо Астенго покинула поле в знак протеста, несмотря на уговоры судьи доиграть матч. Расчет был такой — бразильцам за невозможность обеспечить безопасность на стадионе присуждают техническое поражение, а чилийцы получают путевку на чемпионат мира. «Мы знали, что Бразилия не даст нам победить на "Маракане" и не могли сидеть сложа руки. Я думал о своей стране, которую хотел вывести на мундиаль», — заявил позже Рохас.

Файер с трибуны действительно прилетел на поле, за это на сутки была арестована 24-летняя болельщица сборной Бразилии Росенери ду Нашименту, которая впоследствии стала известной моделью. Однако ракетница упала в метре от голкипера чилийцев. Это стало понятно благодаря нескольким снимкам аргентинского фотографа Рикардо Альфьери. А кровь на лице Рохаса появилась, когда он, симулируя попадание файера, упал на газон и изрезал себе лицо лезвием, спрятанным в правую перчатку. Изначально план был чуть другим — Рохас собирался в первом тайме побежать за ворота и сделать вид, что ему в лицо прилетело несколько камней. Но там было так много журналистов и полиции, что нужный момент он так и не нашел.

В тот вечер я искромсал себе не лицо, а гордость и честь Роберто Рохас, вратарь сборной Чили

Через десять дней после матча Рохас был пожизненно дисквалифицирован, ему запретили участвовать в любых профессиональных соревнованиях. Также пожизненное отстранение получил президент чилийской футбольной федерации Серхио Стоппель, а тренер команды Орландо Аравена и капитан Фернандо Астенго были дисквалифицированы на пять лет.

В 1993 году Рохас вернулся в спорт и стал вратарем сборной Чили в пляжном футболе, который тогда еще не подчинялся ФИФА. А в 2001-м после публичных извинений с голкипера сняли дисквалификацию, и он успел поработать главным тренером нескольких клубов, в том числе «Сан-Паулу» из Бразилии — страны, которую он обманом пытался лишить путевки на чемпионат мира.

«У меня ничего не останется после карьеры в спорте»

Январь 1994 года, чемпионат США по фигурному катанию, на котором разыгрывается право поехать на предстоящую Олимпиаду в Лиллехаммере. За две путевки в Норвегию ожидалась борьба между Тоней Хардинг, Нэнси Керриган и Мишель Кван. Для первых двух фигуристок предстоящие Игры были последним шансом выиграть золото. За день до старта национального отбора неизвестный мужчина ударил Керриган по ноге телескопической дубинкой прямо в подтрибунном помещении арены. Его целью было сломать ногу сопернице Хардинг, однако у него не получилось этого сделать. Фигуристка получила только сильный ушиб.

Керриган из-за травмы снялась с чемпионата США, а Хардинг воспользовалась отсутствием главной конкурентки и выиграла отбор. Тоня получила право поехать в Норвегию, однако именно она стояла за нападением на соперницу. Через неделю после случившегося в ФБР добровольно явился мужчина по имени Шейн Стэнт, он заявил, что для нападения на Керриган был нанят бывшим мужем Хардинг Джеффом Гиллули, с которым та продолжала поддерживать связь.

Тоня Хардинг

Хардинг при содействии президента компании Nike Фила Найта поехала на Олимпиаду. Но там ее настигла карма. Керриган успела восстановиться до старта Игр, получила внеконкурсную квоту от американской Ассоциации фигурного катания, заменив Мишель Кван, которая стала второй на национальном отборе. Керриган в итоге заняла в Норвегии второе место, а у Хардинг порвался шнурок на коньке прямо перед выходом на произвольную программу, да и сама она откатала хуже обычного, став только восьмой.

Я необразованная женщина. Что у меня останется после карьеры в спорте... Ничего Тоня Хардинг, американская фигуристка

После завершения Олимпиады Хардинг было предъявлено обвинение. Фигуристка получила три года условно, ее лишили золота всех чемпионатов США и пожизненно отстранили от соревнований под эгидой американской Ассоциации фигурного катания. Карьера Тони была закончена. Она пыталась найти себя в боксе и даже провела там несколько боев, но не смогла долго выступать из-за астмы. После окончательного ухода из спорта Хардинг работала продавцом, сварщиком и маляром. По мотивам ее жизни было снято несколько художественных фильмов, самый известный — «Тоня против всех».

«Появляется ощущение, что все, что ты делал в жизни, — это ложь»

24 октября 2000 года, финал паралимпийского турнира по баскетболу в Сиднее для игроков с расстройством интеллекта. Сборная Испании крупно победила россиян 87:63. Этот матч был для испанцев самым упорным на Играх. От остальных соперников они просто не оставляли камня на камне. Например, сборная Японии была повержена с разницей «+67».

Логично, что такое доминирование привлекло внимание прессы на родине чемпионов. Редактор журнала Gigantes del Basket Антонио Сан-Мартин заметил, что в составе сборной Испании не оказалось ни одного игрока из клуба, который победил во внутреннем первенстве среди людей с расстройством интеллекта. Зато были баскетболисты, знакомые ему по выступлениям в локальных профессиональных лигах.

Сборная Испании на Паралимпиаде в Сиднее

С момента победного финала до возвращения в Испанию игроков национальной команды просили не бриться, а по прилете надеть солнцезащитные очки и кепки, а также не общаться с прессой. Но от позора спрятаться не получилось. По итогам журналистского расследования стало известно, что десять из 12 игроков паралимпийской сборной обладали IQ выше 75, что является нарушением основного критерия для участников баскетбольного турнира для людей с расстройством интеллекта. Всем членам сборной Испании просто были предоставлены фиктивные справки.

То, что они вытворяли с мячом и без мяча, было просто невозможно для остальных баскетболистов-паралимпийцев. Их тренер просил их медленнее передвигать ногами, чтобы вызывать меньше подозрений Брендан Флинн, глава Паралимпийского комитета Австралии

Международный паралимпийский комитет лишил испанцев золотых медалей — они перешли сборной России. Последствия для всего баскетбола для людей с расстройством интеллекта оказались плачевными. Спортивные чиновники решили просто вывести данный вид из программы Паралимпиад, так как не смогли придумать объективных методов тестирования, исключающих аналогичные обманы. Пострадали и два по-настоящему больных игрока той сборной Испании. У Хуана Парехи развилась клиническая депрессия, а Рамон Торрес заявлял, что предпочел бы быть инвалидом-колясочником, чтобы люди после Паралимпиады не говорили о его проблемах со здоровьем с подозрением.

Внезапно появляется ощущение, что все, что ты делал в жизни, -- это ложь. Ты как будто возвращаешься в школу, где все издевались над тобой и придумывали для тебя обидные прозвища. Ты не понимаешь, куда ты идешь Рамон Торрес, капитан паралимпийской сборной Испании по баскетболу

Суд по делу испанской сборной образца 2000 года состоялся в 2013-м. Несколько тренеров, врач, психолог, а также все 12 игроков команды были признаны невиновными. А Фернандо Мартин Висенте, который был президентом паралимпийского комитета Испании, заплатил лишь штраф в размере пяти тысяч евро.