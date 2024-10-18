В секретной гробнице храма нашли сосуд, похожий на чашу из фильма об Индиане Джонсе

Исследователи из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии в ходе изучения Храма Эль-Хазне, также известного как Сокровищница фараона, обнаружили под древним городом Петра секретную гробницу.

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Сокровищница фараона – это древний храм, расположенный в городе Петра на территории современной Иордании. Храм является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в число памятников «Новые семь чудес света». Храм Эль-Хазне получил известность после выхода на экраны приключенческого боевика Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». В фильме храм служит местом хранения Святого Грааля, однако истинное предназначение этого грандиозного сооружения, вырубленного в песчаниковой скале около 2000 лет назад, остается загадкой.

Ученые получили от властей Иордании разрешение на проведение дистанционного зондирования и раскопок под Сокровищницей. Данные зондирования показали, что под храмом есть подземные помещения.

В ходе дальнейших исследований, команда ученых обнаружила гробницу, в которой находились останки 12 скелетов и чаша, очень напоминающая Святой Грааль, показанный в фильме.

Сокровищница располагается в самом центре храма Эль-Хазне. Один из скелетов, найденных в захоронении, держал в руках керамический сосуд, который выглядел практически идентично Святому Граалю, который был показан в фильме об Индиане Джонсе, сообщает издание The Independent.

«Это был высший момент, когда жизнь подражает искусству», – сказал путешественник Джон Гейтс.

Анализ найденного сосуда показал, что это верхняя часть кувшина, который датируется приблизительно I веком до нашей эры.

По словам профессора Ричарда Бейтса, это открытие имеет международное значение, поскольку до сих пор в Петре находили крайне мало практически полностью сохранившихся захоронений ранних набатеев. Ученые надеются, что обнаруженные останки людей помогут прояснить, как возникла Петра и кем были набатейцы.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет в центральной части Китая. В гробнице были найдены сотни реликвий, в том числе нижние челюсти свиней, которые, по мнению ученых, служили символом богатства.