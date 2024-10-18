Как одна папка с документами повлияла на ход Великой Отечественной войны

Летом 1942-го советские солдаты под Волчанском сбили немецкий самолет разведки. В кабине красноармейцы нашли портфель. Что в нем находилось и какую роль он сыграл в Великой Отечественной войне, узнал Николай Валуев в новом выпуске программы «Исторический детектив».

Портфель, который доставили в Кремль, имел при себе погибший при крушении самолета майор вермахта Иоахим Рейхель. В нем были оперативные карты и отдельные приказы, четко указывающие направление главного удара врага – Воронеж, а за ним Москва.

Для Третьего рейха пропажа документов была настолько важна, что о ней сообщили лично Гитлеру. Ведь взяв с собой бумаги, майор нарушил инструкции.

«Это глупость, а точнее сказать, даже не глупость, это занятость штабного офицера перед началом крупной военной операции. Он мог просто забыть их, вынуть из портфеля», – рассказал кандидат исторических наук Сергей Кормилицын.

Но достоверность полученной информации для Москвы оставалась под вопросом. Там знали, что германское командование проводило кампанию по дезинформации советского генштаба.

«Задачей операции «Кремль» было внушить Сталину мысль, что главный удар в ходе летней кампании 1942-го года вермахт нанесет не на юге, а на фронте группы армий «Центр», на Москву. То есть, грубо говоря, да, простая логика. Не получилось в 1941-м взять столицу, мы попробуем 1942-м», – рассказал кандидат исторических наук Евгений Гурьев.

Документы расшифровали и сразу же перевели. Они попали на стол к Верховному главнокомандующему. К каким выводам пришел Сталин и как папка с документами повлияла на ход боевых действий, разбирался Николай Валуев.