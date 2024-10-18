«Главный двойник Сталина»: что с ним стало после смерти «вождя народов»

Говорят, каждый правитель обязательно подбирает себе двойников, которые заменяют его в различных ситуациях. По преданиям, больше всего их было у Сталина – называются разные цифры, от 12 до 20. Что же известно о сталинских двойниках на самом деле?

Кто хоронил Кирова?

Историк Валерий Малеванный утверждает, что во время похорон С.М. Кирова в 1934 году вождя народов заменял один из двойников. Якобы в ОГПУ поступили сведения, что в день похорон на Сталина будет совершено покушение. Многие тогда обратили внимание на странное поведение Сталина – он был необычно молчалив и старался держаться в стороне… По словам того же Малеванного, еще в 1929 году начальник сталинской охраны генерал Власик потребовал, чтобы на митингах вместо Сталина с рабочими беседовал двойник, дабы не повторилась ситуация, подобная попытке убийства Ленина Фанни Каплан на заводе Михельсона.

Рассказывают, что первым стал играть роль Сталина некий Рашидов, уроженец Северного Кавказа. Обычно он заменял генсека на мероприятиях, где не требовалось много разговаривать, например, на трибуне во время ноябрьских демонстраций. Рашидов погиб во время покушения на Сталина: кортеж, в котором якобы ехал генсек, подорвался на мине, проезжая через Красную площадь. Но на счастье, в бронированном автомобиле находился вовсе не Иосиф Виссарионович... По другой версии, Рашидов благополучно дожил до 1991 года.

«Главный» дублер

Наибольшую известность среди предполагаемых сталинских двойников снискал бухгалтер из Винницы Евсей Лубицкий. Свою историю он поведал перед смертью в интервью иностранным журналистам. По словам Лубицкого, в 1937 году за ним приехали сотрудники НКВД на «черном воронке» и навсегда увезли от семьи. К роли «вождя» его готовили целых полгода на конспиративной даче в Подмосковье. Ему сделали две пластические операции, чтобы увеличить сходство с «оригиналом». Лубицкий полагал, что все участники этой «подготовительной» операции впоследствии были расстреляны. Возможно, именно по этой причине был уничтожен и глава службы госбезопасности Генрих Ягода. Именно Лубицкому чаще всего приходилось стоять вместо Сталина на трибуне Мавзолея, а также присутствовать на многочисленных встречах с иностранными делегациями. Сталин нередко устраивал проверки: сажал Лубицкого в свое кресло, чтобы тот встречал его подчиненных, приходивших с докладами. Даже люди из ближнего круга вождя – Калинин, Молотов, Ежов – не замечали подмены…

Свою «работу» Лубицкий выполнял целых 15 лет. Но его невзлюбил Берия, который почему-то видел в нем конкурента. В 1952 году Лубицкого по сфабрикованному обвинению арестовали и отправили в Соловецкий лагерь. После смерти вождя его выпустили, но предложили выбрать для проживания любой из городов Средней Азии. Лубицкий получал персональную пенсию, которую ему лично вручали в руки особисты, и держал язык за зубами. Скончался он в 1981 году в Душанбе.

Кого положили в Мавзолей?

Еще одним предполагаемым двойником был актер Феликс Дадаев, не раз исполнявший роль Сталина в кинохронике. В 1943 году его доставили на дачу в Кунцево и там часами заставляли смотреть кинопленку со Сталиным, отрабатывать его мимику, движения и интонации… По словам Дадаева, кроме него в тот момент у Сталина было еще три двойника. Сначала в задачи Дадаева входило появляться в нужном месте, чтобы привлечь к себе внимание (например, выйти из Кремля и сесть в автомобиль) (в то время как вождь оставался в Кремле или тайно выезжал другой дорогой). Потом он стал заменять Сталина на встречах с товарищами по партии и на парадах. Во время войны Феликс даже читал за Сталина доклады по радио.

Незадолго до кончины подозрительность Сталина будто бы дошла до того, что его лечащие врачи должны были осматривать одного за другим нескольких двойников, которые находились в разных кабинетах, и при этом не знали, кто из них настоящий вождь. В заключениях патологоанатомов, сделанных после кончины Сталина, почему-то не было упоминаний о таких общеизвестных особенностях вождя, как поврежденная левая рука или сросшиеся пальцы на левой ноге. Так возникла гипотеза о том, что Сталин умер на самом деле гораздо раньше официально указанной даты 5 марта 1953 года, и его заменили двойником, потому что так было выгодно его ближайшему окружению. Однако на сегодняшний день не существует ни одного официального свидетельства того, что Сталин пользовался услугами двойников. Так что пока эта информация остается лишь на уровне слухов и легенд.