Что стало с русским, убившим президента Франции

В мае 1932 года на книжной ярмарке, проходившей в Париже, одним из самых дорогих гостей был президент Франции Поль Думер. Неожиданно к президенту подбежал человек и несколько раз выстрелил в него. Нападавшим оказался уроженец Кубани Павел Тимофеевич Горгулов.

Писательское дело и подпольные аборты

Горгулов родился в 1895 году в станице Лабинской. Вскоре после того, как будущий убийца получил специальность фельдшера, отучившись в училище, грянула революция. Горгулов эмигрировал в Прагу. Долгое время он жил там нелегально, поскольку не имел соответствующих документов. Тем не менее молодой человек интересовался политикой и литературой и даже написал несколько книг. На жизнь он зарабатывал нелегальным лечением венерических заболеваний и абортами.

Тем же самым Горгулов занимался и в Париже, куда он переехал в конце 1920-х годов. В 1931 году он довольно удачно женился на гражданке Швейцарии и уже всерьез взялся за свои идеи в отношении молодого СССР. Он был уверен в том, что уничтожить большевистский режим можно только с помощью влияния других государств. Благодаря положению своей супруги и новым знакомствам ему удалось найти соратников и основать небольшую газету под названием «Набат».

Выстрелы на выставке

6 мая 1932 года в доме Ротшильдов была организована книжная выставка-ярмарка. Авторами представленных произведений в основном были ветераны Первой Мировой войны. Поэтому неудивительно, что Поль Думер вызвался лично открыть ее: он потерял на фронте четверых сыновей.

Внезапно в толпе рядом с Думером выросла высокая фигура человека в темных очках. Он направил дуло браунинга в президента и несколько раз нажал на курок. Поднялся переполох. Однако нападавшего тут же скрутили и даже немного побили. Доставленный в больницу Поль Думер скончался на следующий день. Его убийцей оказался Павел Горгулов.

Мотивы преступления и наказание

Как только стало известно, что преступником является Горгулов, его бывшие соратники сию же минуту от него отказались. Все они в основной своей массе были эмигрантами. Поэтому абсолютно обоснованно опасались, что гнев правительства обрушиться и на их головы. Возвращаться в советскую Россию им совсем не хотелось. Пришлось следователям полагаться на слова самого задержанного.

Горгулов называл себя председателем партии русских фашистов. Он даже начал писать мемуары от лица этого самого председателя. Горгулов выступал против коммунистов и представителей других религий, кроме православия, но ратовал за крестьянство, хотя управление родиной доверял только диктатору. В связи с подобными измышлениями, а также с тем, что Горгунов возлагал большие надежды на внешнюю интервенцию, многие предполагали, что тот совершил преступление по причине налаживающихся отношений между Францией и Советским союзом. Да и сам обвиняемый заявил, что большевиков снабжаем средствами именно Европа.

Однако некоторые считали, что президента застрелили сами большевики, другие называли убийство Думера заговором белогвардейцев. Адвокаты надеялись на то, что Горгулова признают невменяемым. Уж слишком много доказательств помешательства были обнаружены следователями. Это и упомянутые выше мемуары, а также показания Горгулова, который утверждал, что хотел убить еще и президентов Германии и Чехословакии, и даже Ленина, к тому моменту скончавшегося 8 лет назад.

Но медицинская комиссия признала стрелка вменяемым. Прокуроры говорили:

«Впечатление безумного, производимое обвиняемым, объясняется его национальностью».

14 сентября 1932 года Павлу Горгунову посредством гильотины отсекли голову.