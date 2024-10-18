Роковой визит: чем закончилась поездка императора Александра I в Англию

Александр I Благословенный (1777-1825), названный одним из его биографов «Северный Сфинкс», был одним из самых загадочных и необычных российских монархов. Во время своего правления он принимал активное участие во многих важных европейских конгрессах и политических альянсах, включая конгрессы в Вене (1815), Экс-ля-Шапеле (Аахен, 1818) и Лайбахе (1821). Именно он сыграл ключевую роль в разгроме Наполеона совместными европейскими силами в 1813 году.

© Неизвестный художник. Портрет Александра I. Начало XIX в.

Александр был единственным российским императором, который провел относительно длительное время (три недели) в Англии. Поездка Александра в Англию состоялся через несколько месяцев после поражения Наполеона в Битве народов под Лейпцигом (16-19 октября 1813 г.) и за несколько месяцев до знаменитого Венского конгресса (проходил с сентября 1814 по июнь 1815 г.). Расскажем подробнее о ходе и последствиях этой неудачной поездки.

Великая княгиня и английский принц-регент: начало недоразумений

Одной из ключевых фигур, ответственных за последующее обострение русско-английских отношений, стала сестра Александра, Екатерина Павловна (1788-1819), великая княгиня Ольденбургская, приехавшая в Англию за два месяца до Александра. Увы, ее первое рандеву с английским принцем-регентом Георгом IV, исполнявшим функции короля до взросления престолонаследника, было полной неудачей. Несмотря на то, что регент прибыл вовремя, русская княгиня все еще занималась своим туалетом. Прождав ее длительное время, регент провел в комнате княгини всего 15 минут, а затем с недовольной миной покинул ее. Принц заметил графине Ливен: «Ваша великая княгиня некрасива». Екатерина призналась графине: «У вашего принца дурные манеры». Позднее отношения между Екатериной Павловной и Георгом IV перерастут в откровенную вражду, которую правитель Великобритании перенесет и на свои взаимоотношения с Александром I.

Северный Сфинкс в Лондоне

6 июня 1814 года Александр I вместе с прусским королем высадился в Дувре. Это был второй визит русских царей в Англию за всю историю России (первым ее посетил Петр Великий). Узнав о приезде российского императора, англичане заполонили улицы Лондона. У отеля, в котором остановился Александр, собрались толпы зевак, восхищенно приветствовавших императора и требовавших, чтобы тот появился на балконе. Каждое появление Александра на публике сопровождалось громкими аплодисментами и криками. Мэр Лондона назвал его «всемогущим дарителем Победы» и «величественным, прославленным и великодушным союзником нашего почитаемого и милостивого государя». Люди на улицах кричали «Осанна Иегове, Британии и Александру!». Дамы останавливали его карету и клали банкноты в руку императора «чтобы освятить их его прикосновением».

На следующий день оба монарха прибыли в Лондон. Именно тогда начались первые неприятности и недоразумения. Александр, который должен был проживать во дворце Сент-Джеймс в гостях у принца-регента, предпочел... остановиться у своей сестры в гостинице Пултени. Этот факт изрядно разозлил принца-регента, к тому моменту окончательно переставшего воспринимать Екатерину Павловну. По данной причине он ни разу не посетил императора в этом отеле.

Лондон-Оксфорд-Портсмут-Дувр: конфликт усиливается

На следующий день по прибытии в Лондон, 8 июня, император с сестрой прогуливался в Кенсингтонском саду. Впоследствии он осмотрел Вестминстерский холл, аббатство и Британский музей. Вечером он лично познакомился с королевой и посетил ее дворец. По словам графини Ливен, атмосфера этого ужина была более чем холодной. 9 июня император побывал в Гайд-парке и посетил лондонские доки. 10 июня Александр, его сестра, прусский король, королева Англии и другие члены королевской семьи, прибыли в Аскот, чтобы наблюдать за скачками. 11 июня королевские гости отправились в один из банков. Для посетителя из России, где банковская система все еще находилась на этапе ее формирования, было крайне интересно понаблюдать за образцовой структурой английского банка. 12 июня Александр и Екатерина посетили принцессу Шарлотту – представительницу оппозиции по отношению к принцу-регенту. Этот факт также был крайне негативно воспринят Георгом IV и его окружением. 13 июня Александр и Екатерина побывали в Новой верфи и королевском арсенале.

Следующие три дня царственные гости провели в Оксфорде. Целью поездки было получение Александром и другими лицами, участвовавшими в победе над Наполеоном, почетных докторских степеней Оксфордского университета. 15 июня Александр и его сестра посетили Стоу и дворец герцогов Мальборо в Бленейме. В тот же день, после бала в Оксфордской ратуше, Александр уехал в Лондон. Приехав в столицу между 2 и 3 часами утра, Александр немедленно отправился на вечер, организованный леди Джерси.

Вернувшись с вечеринки утром 16 июня, император проспал только четыре часа и уже в 11.30 отправился в Собор Святого Павла. Вечером Александр посетил театр Друри-лейн, где вместе с английской публикой спел гимн «Боже, храни короля». 18 июня русские гости приняли участие в мероприятии, организованном корпорацией лондонского Сити, закончившимся пышным ужином в Гилдхолле.

22 июня Александр покинул столицу Британии. Император и его сестра выехали из Лондона в Портсмут в открытой карете и осмотрели Тауэр и Лондонский мост. Прибыв в Портсмут вечером 22 июня, царственные гости провели следующий день на этой базе английского флота. 25 июня император и Екатерина Павловна покинули Портсмут, а 26 июня окончательно добрались до своего конечного пункта в Великобритании – порта Дувр. Согласно официальной хронике событий 27 июня 1814 года Александр покинул Англию рано утром и прибыл в порт Кале.

Последствия визита Александра I в Англию

Каковы были основные последствия трехнедельного пребывания Александра в Англии? Император, по-видимому, неплохо и весело провел время, посетил ряд достопримечательностей, осмотрел банки, больницы, военные учреждения, встретил красивых женщин, получил почетную докторскую степень в Оксфорде и повеселился на многочисленных балах и вечеринках. Кроме того, результатом общения между министрами России и Великобритании во время визита Александра стали финансовые и торговые соглашения между Россией и Великобританией. Однако не похоже, что увиденное в Англии побудило императора изменить что-либо в отсталой административной и военной системе России.

Важнейшие последствия его пребывания, несомненно, носили политический характер. Несмотря на мнение графини Ливен о том, что визит Александра первоначально «не имел политической цели», нет сомнений в том, что он существенно повлиял на англо-российские отношения первой четверти XIX века. Во многом под влиянием его своенравной сестры Екатерины Павловны, неподобающим и высокомерным поведением по отношению к королевской семье, министрам, аристократам и общественности, императору удалось испортить позитивный образ «освободителя Европы Александра I». Он был особенно высокомерен с регентом Георгом IV, которого рассматривал как некоего временщика, лишенного каких-либо атрибутов королевской власти.

Однако не только регент и его окружение были раздосадованы поведением императора. Кажется, что раздражены были все слои английской общественности от мала до велика. К примеру, после отъезда Александра, дипломат Томас Криви охарактеризовал того как «пустого, глупого» и даже «проклятого дурака». Один из лидеров оппозиции, лорд Грей, писал о «пошлых манерах» императора и дурном влиянии его сестры. Министры Кастлрэй и Ливерпуль были настолько шокированы Александром и его выходками, что даже перестали скрывать свой гнев. Не только высокопоставленные политики, но и члены британской общественности были раздражены российскими посетителями и встревожены их контактами с оппозицией.

Подводя итоги, общественное неодобрение британской публикой поведения Александра во время его визита было практически единодушным. Похоже, что несколько месяцев спустя император понял, какую серьезную ошибку он совершил. К сожалению, было уже слишком поздно. Последствия не заставили себя долго ждать. Дальнейшие отношения между дипломатическими кругами России и Англии были абсолютно холодными и враждебными. Эта враждебность завершилась Венским конгрессом 1815 года, во время которого Великобритания, Австрия и Франция приняли ряд решения, направленных против политических амбиций Пруссии и России.