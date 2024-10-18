Самый знаменитый коричневый карлик неожиданно раскрыл свою тайну

Международная группа астрономов раскрыла неожиданную тайну Gliese 229B - субзвездного объекта, который был открыт в 1995 году и стал первым официально зарегистрированным коричневым карликом. Новые наблюдения показали, что считавшийся образцовым объект на самом деле представляет собой двойную систему.

Коричневые карлики - это субзвездные объекты, обладающие промежуточными физическими характеристиками между планетами и звездами. Они способны поддерживать термоядерные реакции в своих недрах, но мощность реакций в них не сравнима с их собственной светимостью.

Этим они заметно отличаются от звезд - коричневые карлики не выходят на постоянную светимость, как звезды, а сжимаются и постепенно тускнеют. Но и на планеты они по своим характеристикам не похожи. Поэтому открытие Gliese 229B в свое время стало настоящей сенсацией.

Как пишет Phys.org, спустя почти 30 лет Gliese 229B неожиданно раскрыл свою тайну. Новые наблюдения показали, что это не единый объект, а двойная система. Ученых давно удивляло то, что этот коричневый карлик по своей массе в 70 раз превышает наш Юпитер.

Оказалось, что на самом деле он представляет собой пару тесно связанных друг с другом коричневых карликов, масса которых примерно в 38 и 34 раза больше массы Юпитера. Расчеты показали, что они вращаются друг вокруг друга каждые 12 дней. Оба коричневых карлика оказались довольно тусклыми.

Раскрыть тайну помогли наблюдения с Очень Большого Телескопа, расположенного в Чили и принадлежащего Европейской южной обсерватории. Они показали, что расстояние между объектами в двойной системе очень мало - оно всего лишь в 16 раз превышает расстояние между Землей и Луной.

Также установлено, что обнаруженная пара объектов совершает оборот вокруг холодной звезды класса M каждые 250 лет. Коричневые карлики всегда легче звезд и тяжелее газовых гигантов вроде Юпитера, что лишний раз подтвердило новое исследование.