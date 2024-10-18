Как лидер коммунистов ГДР скрывался в Москве от суда

В конце перестройки генсек компартии Германской Демократической Республики Эрих Хонеккер был очень недоволен политикой и реформами Горбачева. Сговорившись с советским лидером, его соратники из верхушки ГДР устроили переворот и сместили Хонеккера, а новые власти единой Германии объявили экс-генсека ГДР в розыск по обвинению в коррупции и убийстве. Как больной Хонеккер бежал в Москву, почему его хотел выдать Ельцин и как он прятался в посольстве Чили — в материале «Газеты.Ru».

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Свержение глыбы

Летом 1989 года генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил лидерам стран соцлагеря, что они могут «идти своим путем» — а также постепенно начал сворачивать экономическую поддержку сателлитов СССР. У Советского Союза из-за накопившихся экономических проблем начали заканчиваться деньги.

Кто-то из лидеров восточноевропейских компартий поддержал «доктрину Синатры» и демократизацию. Но старые консерваторы, в том числе и генсек ЦК Социалистической Единой партии Германии (СЕПГ) Эрих Хонеккер, выступили против. Он считал перестройку ошибкой и пытался цензурировать новости из СССР, где разворачивались горбачевские реформы.

«Сейчас каждому стало понятно, что КПСС под руководством Горбачева сдала империалистам и Советский Союз, и все страны Варшавского договора. Сейчас все начинается снова, возможно Третья мировая война уже идет», — писал Хонеккер.

Горбачев считал, что Хонеккер политически ослеп — и если бы принял перестройку, то сохранил бы власть.

«Он перестал видеть реальные процессы в мире и в собственной стране. Это человеческая драма. А поскольку Хонеккер занимал очень высокий пост, то она переросла в драму политическую», — писал Горбачев.

Соратники Эриха Хонеккера по партии (а точнее — противники) во главе с Эгоном Кренцем договорились в Москве с Горбачевым, что сместят старого генсека ГДР с поста. Это и произошло. 17 октября 1989 года в ходе заседания Политбюро ЦК СЕПГ Эриха Хонеккера освободили от полномочий генсека и избрали вместо него Кренца.

Никто не заступился за Хонеккера, даже его давние соратники и друзья. Пожилому экс-генсеку пригрозили публикацией компромата. По протоколу он также проголосовал за свою отставку — чтобы было принято единогласное решение. Официально было объявлено, что Хонеккер ушел с поста по состоянию здоровья.

Уже через пару недель пала Берлинская стена, а в Народной палате (парламенте) ГДР сформировали комитет по расследованию коррупции. 1 декабря глава комитета обвинил Хонеккера в злоупотреблении властью в личных целях и незаконном получении денег. Прокуратура ГДР начала следствие и в отношении пары десятков других членов СЕПГ, в том числе — руководителей из состава Политбюро.

3 декабря Хонеккера исключили из ЦК СЕПГ, а еще через пару дней в отношении экс-генсека начали расследование по обвинению в госизмене. При обысках у Хонеккера нашли большую коллекцию охотничьего и служебного оружия, его счет в банке заблокировали. Поселок Вандлиц, где проживало руководство ГДР, решили переделать в санаторий, и под Рождество 1989 года семье Хонеккеров объявили — их выселяют.

Ушедший с должности по состоянию здоровья Хонеккер действительно был болен. У старого коммуниста, сидевшего в лагерях при нацистах и учившегося марксизму-ленинизму в Москве в 1930-х, нашли рак почки. Ему сделали операцию, потом снова арестовали, посадили в изолятор в Берлине, но 30 января освободили по решению городского суда.

Жить Хонеккеру и его жене Маргот было негде, их приютил пастор Уве Хольмер. Через некоторое время бывший генсек перебрался в советский военный госпиталь, и при обследовании у него нашли в печени еще одну опухоль.

© Эрих Хонеккер с женой Маргот, 1980 г. // Global Look Press

Осенью 1990 года прокуратура ГДР передала материалы по делу Хонеккера прокуратуре ФРГ, а 30 ноября суд выдал ордер на арест бывшего лидера СЕПГ. 13 марта 1991 года на советском военном самолете Эрих Хонеккер вылетел в Москву, где стал «личным гостем» ранее ненавистного ему Горбачева.

Из огня да в полымя

Помощник Горбачева по международным делам Анатолий Черняев писал в дневнике: «Мы выкрали Хонеккера, и он не понимает, как Михаил Сергеевич будет «отбрехиваться» от немцев».

«Ничего не понимаю. Я — помощник президента — об этой операции узнал по радио. <...> Зачем нам об это мазаться? Как мы выглядим со своим новым мышлением? Умыкнули гражданина чужой страны, да еще находящегося под следствием? Коль будто бы не был поставлен в известность. Но он отмолчался. Вообще-то им вроде «баба с возу»... Ну уж больно нахально. Как же выглядит суверенитет уже объединенной Германии, претендующей на статус великой державы?!» — писал Черняев.

Спустя день он встретился с главой МИД ФРГ Гансом-Дитрихом Геншером, который лишь «чуть тронул тему» прибывшего в Москву Хонеккера.

«Ни тени возмущения, никаких требований. Наверное, их устраивает такой вариант. Пусть, мол, русские еще раз измажутся.... » — возмущался Черняев.

Хонеккер прилетел в СССР в роковой 1991 год — когда близилось к развязке противостояние союзного президента Горбачева и российского президента Ельцина.

Между тем, ФРГ — к тому моменту уже объединенная — требовала выдать им экс-генсека ГДР по обвинению не только в коррупции.

Хонеккера подозревали, ни много ни мало, в убийстве нескольких десятков человек у Берлинской стены. Пусть стрелял он не лично, но именно на главу Восточной Германии возложили ответственность за смерти беглецов из ГДР от пуль пограничников. Сам он утверждал, что власти ФРГ не могут его судить, потому что он являлся главой другого государства и действовал в рамках восточногерманского законодательства. Хонеккер, к слову, был одним из инициаторов строительства Берлинской стены и всегда выступал резко против каких-либо контактов с Западом. Поэтому у пограничников ГДР был строгий приказ — стрелять на поражение.

«Я вернусь в Германию только в гробу», — писал Хонеккер Горбачеву, вспоминал журналист Юрий Поминов. И задавался вопросом — сможет ли президент СССР защитить своего гостя или сдаст его так же, как сдал ГДР?

Хонеккера поселили в номенклатурном поселке «Горки» под Москвой. «Рыцарь ГДР» пользовался покровительством консервативной части советского руководства — в том числе будущих членов ГКЧП Геннадия Янаева и Дмитрия Язова. Впрочем, после августовского путча Хонеккер потерял своих влиятельных друзей-коммунистов и оказался по сути под домашним арестом.

Помощник Горбачева Анатолий Черняев отмечал при этом, что «Ельцин готов его запродать за марки или что-то в этом роде». Однако терявший день за днем власть Горбачев не собирался выдавать бывшего союзника, потому что его осудили бы даже «самые отъявленные антикоммунисты, хотя никто в СССР никогда не любил Хонеккера».

В начале ноября 1991 года указом Ельцина была запрещена КПСС. К тому моменту Хонеккер с женой жили в России уже восемь месяцев, однако 11 декабря власти РСФСР, не желая ссориться с ФРГ, обязали экс-лидера бывшей ГДР вернуться в Германию.

«Хонеккер, едва узнав о том, что окончательно впал в немилость России, прибег к опыту антифашистского подполья. Как стало известно из российских правительственных источников, 11 декабря старик поехал в посольство Чили якобы позвонить дочери Соне. В дороге ему стало как бы дурно, и посольство оказало больному первую помощь», — сообщала тогда газета «Коммерсантъ».

© Демонстранты на площади Александерплац в Берлине, 1989 год // Global Look Press

Помог Хонеккерам посол Чили в Москве Клодомиро Альмейда. В правительстве коммуниста Альенде он был главой МИД, а после в эмиграции почти 10 лет прожил в ГДР. Супруга посла Ирина Альмейде на машине с дипломатическими номерами привезла чету Хонеккеров в чилийское посольство.

По данным издания, десятки советских и иностранных репортеров на протяжении двух суток дежурили у стен посольства Чили — красно-кирпичного особняка на улице Юности в московском районе Вешняки. Но безуспешно — Хонеккер так и не появился.

Уже 13 декабря экс-генсека СЕПГ стали звать к себе жить его иностранные товарищи — лидер КНДР Ким Ир Сен, а Фидель Кастро приглашал лечиться на Кубу. Поступали и необычные приглашения — вполне в духе наступивших 1990-х.

«Пообещала поддержку Истинно Православная (катакомбная) церковь, которая намерена предложить убежище в одном из своих тайных монастырей. Продолжал звать к себе президент мятежной Чечни. Приглашает и магнитогорская газета «Голос магнитогорской молодежи»: новое поколение уральцев готово собрать Хонеккеру, почетному гражданину своего города, подъемные для оплаты переезда на Магнитку».

Тем временем власти РСФСР решили, что Хонеккер еще может побыть в Москве — пусть и на земле посольства Чили. В этой южноамериканской стране уже жила дочь Хонеккера, и он хотел к ней уехать. В Чили она вышла замуж за местного гражданина, да и после устроенного генералом Пиночетом переворота многие чилийские коммунисты бежали в ГДР.

Старика Хонеккера можно было увидеть гулявшим по двору чилийской дипмиссии. Российские власти переживали, что из-за него испортят отношение с единой Германией. А жители новой России жалели пожилого изгнанника. Писатель Николай Коняев вспоминал, как в электричке из Домодедово встретил «девок, пивших шампанское из горлышка».

«— Чего гуляете с утра? — спросил у них. — Ты что?! — ответила одна. — С Луны свалился? Олимпийские игры в Барселоне начались. — Не… — сказала другая. — Я не за Олимпиаду пью… Не люблю спортсменов. — А за что тогда пьешь? — За этого, как его, Эриха Хонеккера… Чего его выдать требуют? Жалко дедуню…»

Хонеккер продолжал болеть — рак никуда не уходил из тела почти 80-летнего человека. Состояние его здоровья было поводом для слухов и кривотолков в СМИ — то болен, то не болен. Еще полгода экс-генсек ГДР прожил в Москве, пока наконец новый канцлер ФРГ Гельмут Коль не встретился с президентом Чили Патрисио Эйлвином и не договорился о выдаче Хонеккера.

В 1992 году бывший лидер германских коммунистов оказался в берлинской тюрьме «Моабит». В первый раз он посидел там при Гитлере. От своих взглядов Эрих Хонеккер не отказался.

«Уверен, что история ГДР не прошла даром. Она доказала, что социализм возможен и может быть лучше капитализма... Никогда человечество не откажется от поиска новых идей и способов построить общество справедливости из-за нашего неудачного эксперимента», — заявлял Хонеккер.

Публика восприняла процесс над больным стариком как абсурдную комедию. В начале 1993 года Хонеккера выпустили на свободу — после его апелляции и требования признать его дело нарушением права на достоинство.

Он уехал в Чили к дочери и жене, где умер на 81-м году жизни 29 мая 1994 года.

Как сказал журналистам один из высокопоставленных немецких дипломатов, самый лучший выход из положения — «тихо скончаться» самому Хонеккеру, писали немецкие СМИ. Так и вышло.