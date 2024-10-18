Почему черта изображают с рогами и копытами

Чертей традиционно изображают с рогами, копытами и хвостами. Иногда добавляют свиной пятачок и крылья, а еще густую шерсть по всему телу. Почему для нечисти выбрали именно такой вид? Неужели только для устрашения? Давайте разберемся, как именно черт получил свои необычные атрибуты.

© А. Иванов «Искушение Христа на крыше храма», 1849-1858 гг.

Части животных, которыми наделили черта, должны были символизировать его звериную сущность, противопоставленную человеческой. Как известно, первого человека Бог создал по своему образу и подобию. Было бы странно видеть врага рода человеческого с такой же внешностью. Зло должно выглядеть нелепо, абсурдно, отталкивающе.

Элементы от разных млекопитающих и птиц, собранные в одном существе, должны были подчеркнуть его фантасмагоричность и нелепость. Но почему выбраны именно рога и копыта, а не, например, утиный клюв и рыбьи глаза? Давайте погрузимся в историю религии и выясним этот момент.

Рога

В религиях, распространенных в дохристианскую эпоху, рогами были наделены многие божества. Наросты на голове символизировали плодовитость и связь с природой. Наиболее известным рогатым богом был Пан, которого сопровождали также рогатые сатиры. Ученые считают, что это отголоски более древних времен, когда люди поклонялись животным, например, быку.

© Бог Пан, греко-римская мозаика 4 век н.э.

Языческие боги Молох и Ваал также изображались в виде быков. Верующие в них люди устраивали гонения на иудеев, вызывая у них вполне логичную неприязнь. От иудеев ее унаследовали христиане и рога стали олицетворять все плохое и враждебное людям. Дохристианские боги стали прообразом черта, в том числе Пан, имевший еще и бородку и заостренные уши.

Крылья

Еще в Средневековье чертей и самого царя Тьмы изображали с перепончатыми крыльями. Они были как две капли воды похожи на крылья летучих мышей, имевших с глубокой древности нехорошую репутацию. На летающих млекопитающих люди ополчились из-за их скрытного, ночного образа жизни и тех самых кожистых верхних конечностей. Отталкивающие крылья нечисти противопоставлялись белым крыльям ангелов из перьев и пуха.

Данте Алигьери в «Божественной комедии» описал дьявола как огромного демона, за спиной которого расположились сразу три пары перепончатых крыльев. Образ Сатаны далек от человеческого, хотя позднее предпринимались попытки сделать его более похожим на людей. Мильтон в «Потерянном рае» придал ему некое романтическое очарование, но это не повлияло на устоявшийся образ.

Копыта

Копыта у чертей есть не на всех изображениях. Иногда нечистую силу изображают с когтистыми лапами. Исследователи уверены, что копыта, как и рога с бородкой, стали наследием античного бога Пана и фавнов. Первые христиане застали культ Пана, поэтому хорошо были знакомы с его внешностью. Только у бога пастушества и скотоводства копыта символизировали его покровительство копытным животным, а вовсе не зло.

© Черт на средневековой гравюре

Чаще всего чертей наделяли козлиными копытами. Это животное не отличается особой привлекательностью, дурно пахнет и главное — имеет длинные острые рога и бороду. Часто Сатану изображали в образе козла, придав животному некоторые человеческие черты, например, добавив ему лицо и руки.

Шерсть

Покрытое шерстью тело — еще одно наследие Пана и фавнов. В большинстве случаев черт покрыт длинной, всклокоченной козлиной шерстью. Но бывают и исключения. В Литве с давних пор черта изображали как ухоженного франта, который уделяет немало внимания внешности. В поздних вариантах нечисть может даже являться в виде щеголя, мех которого скрыт фраком. Порой выдают черта только небольшие рожки под шляпой и хвост, который может появиться из брюк совсем некстати.

© Смерть и очень лохматый черт на старинной гравюре

Пан был не единственным дохристианским божеством, повлиявшим на образ черта. Позаимствовал он кое-что и от Нептуна. Вспомните традиционные для обитателей Ада вилы. С помощью этого крестьянского инструмента очень сподручно бросать грешников на сковороды и в котлы. Но это не что иное, как трезубец бога морей и океанов — орудия охотников на большую рыбу и морского зверя.

Получается, что боги старых религий становятся демонами новых. Это закономерно, иначе как можно заставить людей отречься от тех, к кому они обращались столетиями за помощью. Русалки, черти, водяные, лешие — все эти представители древних верований превратились во врагов рода человеческого. Хотя в некоторых народных сказках еще можно уловить доброжелательное отношение к нечисти. Бывает, что она помогает главному герою в его миссии и даже вызывает некоторую симпатию.