В Индии нашли в пещере древнего старца, который был отшельником много лет

В Индии нашли в пещере древнего старца, который провел в отшельничестве несколько десятков лет
Несмотря на свою сутулость и опору на трость, старик выглядел удивительно стройным и гибким. Это событие породило слухи, что из пещеры вышел самый старый человек планете, которому 188 лет.
В Сети завирусились удивительные кадры из Индии. На видео несколько человек поддерживают древнего скрюченного возрастом старца, выводя его из пещеры. На теле старика с седыми волосами и бородой - лишь набедренная повязка, а на ногах - ярко-оранжевые носки.
Несмотря на свою сутулость и опору на трость, старец выглядел удивительно стройным и гибким. Это событие породило слухи, что из пещеры вышел самый старый человек планете.
«В пещере только что нашли индийца. Говорят, ему 188 лет. Безумие», - прокомментировал увиденное автор ролика.
Появилась версия, что старец на протяжении всей своей жизни активно практиковал йогу и медитацию, что помогло ему сохранить здоровье и долголетие. Говорили, что он впал в глубокую медитацию, в результате чего время для него прошло иначе, и процесс старения замедлился.
Однако позже выяснили, что настоящий возраст старика значительно меньше: ему, возможно, 109-110 лет. Его зовут Сиярам Баба, и он родился в Мумбаи. По информации News18, индиец отправился в паломничество по Гималаям после встречи с индуистским святым.
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