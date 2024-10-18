Как собака покорила пирамиду Хеопса

Собака, забравшаяся на самую вершину пирамиды Хеопса, спустилась на землю. Высота древнего сооружения составляет около 140 м, что сопоставимо со зданием в 40 этажей.

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Животное на видео во время полета случайно снял парапланерист Алекс Ланг. Мужчина поделился роликом в соцсетях, и четвероногий авантюрист буквально стал звездой интернета, породив разные версии относительно своего «восхождения».

Так, одни пользователи предположили, что собака, скорее всего, увлеклась игрой с птицами, поэтому и забралась так высоко. Правда, скептики тут же усомнились, что вокруг пирамиды могут виться пернатые. Другие, как, например, подписчики «Крыши ТурДома», пошутили, что животное «просто любит физическую активность». Третьи пошли дальше – вспомнили древнеегипетскую мифологию и сострили, что четвероногий скалолаз – воплощение бога Анубиса, который часто изображается с песьей головой и считается защитником гробниц, а также проводником в мир мертвых.

Самая серьезная категория читателей не стала размышлять о причинах и сразу забеспокоилась, как же собака спустится, ведь высота блоков пирамиды на нижних уровнях пирамиды, с которых придется прыгать на землю, составляет около 1–1,5 м. Однако переживали они напрасно: тот же парапланерист Ланг уже отрапортовал о благополучном спуске животного, подтвердив слова новым видео.

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