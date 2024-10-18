В Антарктиде обнаружили потайную дверь

На спутниковых изображениях Антарктиды, доступных через Google Maps, был обнаружен странный объект, который вызвал волну обсуждений в социальных сетях. По данным Daily Mail, пользователи заметили форму, напоминающую дверной проем, что породило множество теорий о его происхождении.

© Poslednie-novosti.com

Объект расположен к юго-востоку от японской станции Сёва. Комментаторы в интернете активно выдвигали различные предположения, включая фантастические версии о доме Бигфута или космическом корабле из известной франшизы «Звездный путь».

Тем не менее, ученые поспешили опровергнуть мистические версии. Профессор гляциологии из Университета Ньюкасла Бетан Дэвис, проанализировав спутниковые данные, заявила, что объект представляет собой айсберг, застрявший на мелководье и постепенно тающий. Она отметила, что это образование является характерной особенностью района неподвижного морского льда в Восточной Антарктиде.

Вулканолог Джон Смелли также подтвердил, что верхняя часть объекта могла сформироваться в результате таяния льда. По его словам, это явление является естественным и не связано с какими-либо загадочными процессами.