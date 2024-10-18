Всемирный день мужчин: история и традиции праздника

Когда отмечаем и почему именно в этот день

Всемирный день мужчин празднуют каждый год в первое воскресенье ноября. В 2024 году он выпадает на 2 ноября. Представителей сильной половины человечества поздравляют в профессиональном сообществе и в семейном кругу.

История

Праздник появился по инициативе писателя Джорджа Киндела, предложившего в определенный день в году вручать награду лучшим мужчинам мира: высокоморальным, благородным, выдающимся деятелям в своей среде, которые являются примером для миллионов людей.

Праздник должен был продемонстрировать важнейшие достижения мужчин. Инициативу тогда поддержали власти австрийской столицы и Организация Объединенных Наций. В самом начале 21 века праздник официально утвердили. А Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР, стал президентом комитета нового мужского дня.

© Российская Газета

До 2006 года отличившимся мужчинам мира в каждое первое ноябрьское воскресенье вручали специальную премию в день праздника. Они получали в награду металлическую копию скульптуры Родена "Мыслитель" из бронзы. Такими "призерами" становились известные музыканты, артисты, миллиардеры и филантропы, главы государств, поп-звезды.

После 2006 года премию больше не вручали. Но сам праздник полюбился людям во многих государствах, поэтому его отмечают до сих пор.

Похожий праздник - Международный мужской день

У мужчин есть еще один всемирный праздник. Это Международный мужской день, который отмечают 19 ноября.

Его придумал ученый из Тринидада и Тобаго на Карибах. Джером Тилуксингх справедливо заметил, что существует день, когда теплые пожелания и подарки получают все отцы (День отца), но как быть с мужчинами, которые не стали родителями. Поэтому Тилуксингх предложил их поздравлять 19 ноября - именно в этот день родился его собственный отец.

Интересно, что каждый год для праздника выбирается своя тема. Как правило, она касается мужского здоровья.

Традиции празднования Всемирного дня мужчин

В этот день нередко проводят мероприятия, посвященные проблемам сохранения здоровья сильного пола.

Проходят соревнования и другие мероприятия в поддержку мужчин.

Проводятся акции, которые отражают актуальные гендерные вопросы.

В праздник женщины тепло поздравляют своих близких мужчин из семьи, а также выражают признательность коллегам-мужчинам.

В семьях дарят подарки мужчинам: небольшие сувениры в качестве благодарности.

Как поздравить и что подарить: топ-10 идей

Сделать подарок согласно хобби мужчины. Рыбак будет раз новым снастям, спортсмен - удобной форме (но здесь нужно не ошибиться размером), автолюбитель - новым аксессуарам для его "железного коня", а туристу пригодится профессиональное снаряжение. Можно подарить стандартные мужские аксессуары, которые пригодятся любому мужчине: запонки, браслет, часы, галстук или ремень, либо портмоне или портфель, кожаный органайзер, набор ручек. Рюкзак или ланч-бокс с подогревом пригодится активному мужчине, который любит ходить в походы, на рыбалку или охоту. Перед покупкой лучше проконсультироваться с продавцом в магазине. Подарочный сертификат на стрижку в барбершоп. Экстремалам понравится, например, сертификат на катание на вездеходе по бездорожью или на квадроциклах, мотоцикле, дрифт-тренировка на спорткаре, урок дайвинга, полет на зип-лайн или на воздушном шаре. Сертификат в любимый магазин одежды оценит мужчина, который предпочитает сам выбирать себе вещи. Для любимого мужчины можно устроить свидание на небоскребе, в кинотеатре или на катке. Приготовить его любимое блюдо. Рецепты могут быть несложными. Ведь главное - внимание, тепло и забота. Сладкоежка будет рад сладостям, а веган - ореховому набору. Любители чая или кофе оценят наборы для приготовления таких напитков, а гурманам подойдет сет с разными специями, в котором их может быть несколько десятков.

Интересные факты