Всемирный день мужчин: история и традиции праздника
Когда отмечаем и почему именно в этот день
Всемирный день мужчин празднуют каждый год в первое воскресенье ноября. В 2024 году он выпадает на 2 ноября. Представителей сильной половины человечества поздравляют в профессиональном сообществе и в семейном кругу.
История
Праздник появился по инициативе писателя Джорджа Киндела, предложившего в определенный день в году вручать награду лучшим мужчинам мира: высокоморальным, благородным, выдающимся деятелям в своей среде, которые являются примером для миллионов людей.
Праздник должен был продемонстрировать важнейшие достижения мужчин. Инициативу тогда поддержали власти австрийской столицы и Организация Объединенных Наций. В самом начале 21 века праздник официально утвердили. А Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР, стал президентом комитета нового мужского дня.
До 2006 года отличившимся мужчинам мира в каждое первое ноябрьское воскресенье вручали специальную премию в день праздника. Они получали в награду металлическую копию скульптуры Родена "Мыслитель" из бронзы. Такими "призерами" становились известные музыканты, артисты, миллиардеры и филантропы, главы государств, поп-звезды.
После 2006 года премию больше не вручали. Но сам праздник полюбился людям во многих государствах, поэтому его отмечают до сих пор.
Похожий праздник - Международный мужской день
У мужчин есть еще один всемирный праздник. Это Международный мужской день, который отмечают 19 ноября.
Его придумал ученый из Тринидада и Тобаго на Карибах. Джером Тилуксингх справедливо заметил, что существует день, когда теплые пожелания и подарки получают все отцы (День отца), но как быть с мужчинами, которые не стали родителями. Поэтому Тилуксингх предложил их поздравлять 19 ноября - именно в этот день родился его собственный отец.
Интересно, что каждый год для праздника выбирается своя тема. Как правило, она касается мужского здоровья.
Традиции празднования Всемирного дня мужчин
- В этот день нередко проводят мероприятия, посвященные проблемам сохранения здоровья сильного пола.
- Проходят соревнования и другие мероприятия в поддержку мужчин.
- Проводятся акции, которые отражают актуальные гендерные вопросы.
- В праздник женщины тепло поздравляют своих близких мужчин из семьи, а также выражают признательность коллегам-мужчинам.
- В семьях дарят подарки мужчинам: небольшие сувениры в качестве благодарности.
Как поздравить и что подарить: топ-10 идей
- Сделать подарок согласно хобби мужчины. Рыбак будет раз новым снастям, спортсмен - удобной форме (но здесь нужно не ошибиться размером), автолюбитель - новым аксессуарам для его "железного коня", а туристу пригодится профессиональное снаряжение.
- Можно подарить стандартные мужские аксессуары, которые пригодятся любому мужчине: запонки, браслет, часы, галстук или ремень, либо портмоне или портфель, кожаный органайзер, набор ручек.
- Рюкзак или ланч-бокс с подогревом пригодится активному мужчине, который любит ходить в походы, на рыбалку или охоту. Перед покупкой лучше проконсультироваться с продавцом в магазине.
- Подарочный сертификат на стрижку в барбершоп.
- Экстремалам понравится, например, сертификат на катание на вездеходе по бездорожью или на квадроциклах, мотоцикле, дрифт-тренировка на спорткаре, урок дайвинга, полет на зип-лайн или на воздушном шаре.
- Сертификат в любимый магазин одежды оценит мужчина, который предпочитает сам выбирать себе вещи.
- Для любимого мужчины можно устроить свидание на небоскребе, в кинотеатре или на катке.
- Приготовить его любимое блюдо. Рецепты могут быть несложными. Ведь главное - внимание, тепло и забота.
- Сладкоежка будет рад сладостям, а веган - ореховому набору.
- Любители чая или кофе оценят наборы для приготовления таких напитков, а гурманам подойдет сет с разными специями, в котором их может быть несколько десятков.
Интересные факты
- Мужчины лучше адаптируются к опасным ситуациям, чем женщины. Не впадая в панику. В критической ситуации они могут мыслить рационально, сохраняя спокойствие. Поэтому сильный пол чаще рискует.
- В мире мужчин немного больше, чем женщин, а если быть точнее, то соотношение полов составляет 1 к 1,018. При этом в нашей стране женщин проживает больше, чем мужчин - 78,3 млн против 67,8 млн. А, например, в ОАЭ, Алжире, Турции, Китае мужчин проживает больше, чем представительниц прекрасного пола.
- У женщин и мужчин генетические различия: 13-27 генов в геноме исключительно мужские. Они находятся в Y-хромосоме и определяют различие полов.
- У мужчин более слабое здоровье, чем у женщин. На их иммунитет влияет гормон тестостерон. Поэтому женщинам так важно заботиться о своих любимых мужчинах.
- Мужчины на генном уровне видят цвета по-другому в сравнении с женщинами, не так широко. Женщины видят их малейшие оттенки, а мужчины говорят чаще об основных цветах спектра.
- В некоторых странах есть свои национальные праздники, когда чествуют мужчин. Немцы и австрийцы в мае отмечают Vatertag. Это своеобразные мальчишники, в которые мужчины проводят время с друзьями на пикнике или рыбалке, ходят на соревнования и просто отдыхают в барах.
- В Исландии есть праздник День мужа, который отмечают 19 января. В этот день супруги вручают мужьям небольшие презенты. А многие молодые пары стремятся пожениться в эту дату.