Что скрывает аномальная зона армянской горы Арагац

Гора Арагац в западной части Армении — не просто природная достопримечательность. Это место, которое будоражит умы ученых, любителей паранормальных явлений и обычных туристов. Сюда стремятся не только ради захватывающих пейзажей, но и чтобы стать свидетелем загадочного феномена: на одном из склонов этой горы законы физики, кажется, не действуют. Здесь ручей течет вверх, а брошенные на землю предметы катятся не вниз, как того требует гравитация, а вверх. Что скрывает гора Арагац? Почему она привлекает столько внимания, и есть ли у этих явлений научное объяснение?

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Загадочная гора Арагац

Арагац — это величественная гора, расположенная всего в 40 километрах от Еревана. Она является самой высокой точкой Армении, возвышаясь на 4095 метров. Гора состоит из четырех вершин, получивших названия в честь сторон света — Западная, Восточная, Северная и Южная. В центре горы расположен огромный кратер диаметром 3 километра и глубиной 350 метров, который остался после древних вулканических извержений.

Склоны горы Арагац имеют сложный рельеф. Их пересекают многочисленные ущелья с реками, чередующиеся с небольшими долинами. Также тут находятся множество озер ледникового происхождения. Самые крупные из них — Кари, Амберд, Умрой и Лессинг. Через все это великолепие проходит автомагистраль с головокружительными мостами и опасными виражами.

Путешественник, двигающийся по трассе, может наслаждаться удивительными по красоте и невероятно разнообразными пейзажами. Особенно прекрасны эти места весной и летом, когда долины и склоны покрываются цветами — альпийскими фиалками, голубыми незабудками, дикими белыми лилиями и алыми маками.

Легенды и мифы горы Арагац

Гора Арагац не только природное чудо, но и место, овеянное множеством легенд. Самая известная история связана с армянским царем Ара Прекрасным и ассирийской царицей Семирамида. Царица была безумно влюблена в Ара, но, не сумев завоевать его сердце, развязала войну против Армении. Сражение произошло в живописной долине у подножия горы Арагац. Ассирийцы одержали победу, и Семирамида приказала немедленно захватить Ара. В это время его верные воины, отчаявшись спасти царя, вступили в последний бой.

Однако один из любовников Семирамиды, желая избавиться от ее одержимости, выстрелил в Ара из лука отравленной стрелой. Ара Прекрасный умер на поле боя. Семирамида приказала привезти ей тело для прощания. Солдаты долго искали на поле боя тело Ара, но так и не нашли.

© Семирамида ищет тело возлюбленного Ары Прекрасного

Семирамида ищет тело возлюбленного Ары Прекрасного

Воины армянского царя, желая спасти символ царской власти — Императорский трон, скрылись с ним в горах. Трон, инкрустированный драгоценными камнями, олицетворял силу и единство армянского народа. В темноте ночи, когда враги разрушали город, защитники успели унести трон на вершину величественной горы. Несмотря на отчаянные поиски ассирийских солдат, ни трон так и не был найден. Защитники спрятали его среди заснеженных пиков Арагаца, где он остался в безопасности.

С тех пор гора получила свое имя — Арагац, что в переводе означает «трон Ара». Этот рассказ веками передавался армянами, символизируя стойкость и непокорность их народа.

Место, где не работает гравитация

Но склоны Арагаца привлекают не только легендами и живописными видами. Самое известное место горы — участок автомагистрали, проходящий возле озера Кари. Это самое загадочное место Армянского нагорья, где законы физики работают не так, как везде. Наблюдателю, проезжающему по дороге, кажется, что ручей бежит по склону вверх. Пешеходы отмечают, что в гору здесь идти гораздо легче, чем с горы: привычная сила тяжести в этом конкретном месте почему-то не действует и не затрудняет движение. Брошенная пластиковая бутылка тоже устремится в гору. Работает это и с более тяжелыми предметами. Если заглушить двигатель, автомобиль покатится вверх.

Этот феномен привлекает внимание исследователей со всего мира. Здесь можно встретить В этом месте можно встретить ученых с серьезными приборами, поклонников паранормальной теории с маятниками и рамками, и конечно просто любопытных с фото и видеокамерами. Но что же на самом деле происходит на склонах Арагаца? Возможно, это зона с искривленным пространством, как предполагают некоторые сторонники мистических теорий, или же под землей находится мощная магнитная плита, которая меняет траекторию предметов.

Паранормальные теории

Одна из самых популярных гипотез среди сторонников аномальных явлений — это существование аномальной зоны с искривленным пространством. Согласно этой теории, на Арагаце может происходить пространственная аномалия, из-за которой привычные законы физики работают иначе. Еще одна версия предполагает наличие подземных магнитных аномалий, которые могли бы влиять на движение предметов.

Такие объяснения звучат захватывающе, но требуют колоссальных магнитных сил, что делает их несколько фантастическими. Тем не менее эти теории подпитывают интерес к горе и привлекают как обычных туристов, так и исследователей необычных явлений. Но такие объяснения не могут удовлетворить людей, привыкших верить научным фактам. А логичное объяснение аномальным явлениям на Арагаце существует.

Научное объяснение аномалии

Всем хорошо известны иллюзии, которые заставляют нас верить в то что мы видим, вводя в заблуждение. Это могут быть рисунки, предметы и даже целые сооружения, созданные человеком. Аномальная зона на склоне Арагаца — такая же иллюзия, автор которой — природа. Чтобы она работала должны соблюдаться несколько условий, которые сосредоточены как раз в этом месте.

Во-первых, в «паранормальном» месте не видна линия горизонта. Из-за этого человеку трудно определить, в какую сторону наклонена поверхность земли. На самом деле, как бы не хотелось верить в обратное, предметы тут катятся вниз, а не вверх. Усиливают обман объекты, расположенные вокруг. Деревья и кустарники тут растут перпендикулярно грунту, который имеет уклон. Это сбивает с толку зрителя.

Велогонщикам, участвующим в заездах по горным трассам, хорошо знакомо это явление. Местность вокруг может казаться абсолютно горизонтальной, а уклон определяется лишь по изменению усилий на педалях. Называется это явление «ложной плоскостью». Такие иллюзии встречаются не только на Арагаце. Подобные явления можно найти в разных частях мира, и каждый раз они вызывают у наблюдателей похожие эмоции — восхищение и недоумение.

Тайна, которую предстоит раскрыть

Так что же скрывает гора Арагац? Паранормальные явления или всего лишь иллюзию, созданную природой? Независимо от ответа, это место продолжает озадачивать, вдохновлять и привлекать тех, кто ищет разгадки тайн природы и истории.