Какой праздник отмечается 18 октября

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

Международный день галстука

18 октября в мире отмечается День галстука. Праздник зародился в Хорватии в 2003 году. В этот день принято проводить различные конкурсы и мастер-классы по завязыванию узлов на галстуках.

Подобие галстуков появилось в 220 году до нашей эры. На шеях воинов знаменитой терракотовой армии в усыпальнице императора Шихуан-Ди можно увидеть широкие ленты ткани. Прообразом современных галстуков послужили шелковые шейные платки, которые носили хорватские наемники в XVII веке во Франции. Людовик XIV решил сделать данный аксессуар знаком дворянства, а себя объявил родоначальником новой моды. Постепенно она проникла в другие страны Европы.

Всемирный день конфет

18 октября в мире отмечается День конфет. Интересные факты об этом лакомстве:

- Первые конфеты появились свыше трех тысяч лет назад в Древнем Египте, потом сладости из сухофруктов и орехов с медом стали готовить в других странах. В Европе конфеты появились, после того как туда из Индии завезли сахар.

- Интересно, что первоначально конфеты считались не лакомством, а лекарством и продавались в аптеках. Слово «конфета» произошло от латинского confectum – «приготовленное снадобье». Аптекари предлагали переработанные в варенье фрукты как средство от кашля и других заболеваний.

- В Китае конфеты производились из меда и различных семян уже более 2000 лет назад. Эти древние сладости были похожи на современные пастилы или желе и часто употреблялись в качестве деликатесов.

Также 18 октября отмечаются Всемирный день менопаузы, День без бороды, Всемирный день гитары, День картофельного пюре, Европейский день бумажного пакета.

События 17 октября:

141 год назад (1883 год) в Петербурге был заложен собор Воскресения Христова (Спас на Крови).

100 лет назад (1924 год) Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.

82 года назад (1942 год) в блокадном Ленинграде был открыт Городской театр. Позже его переименовали в Театр имени В.Ф.Комиссаржевской.

Кто родился 18 октября:

Русский писатель, драматург, литературовед и критик Юрий Тынянов (1894 – 1943).

Российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко (1959 – 2019).

Актер театра и кино, режиссер, продюсер, сценарист, народный артист РФ, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков (1973).

Российский лыжник Максим Вылегжанин (1982).