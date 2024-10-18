Большевик-пират: неизвестная страница биографии Сталина

Начало прошлого столетия для Российской империи выдалось непростым. Результатом всевозможных социальных потрясений стало повышение уровня преступности. Так, в акваториях страны неизвестные (их личности так установить и не удалось) грабили пароходы. Существует версия, что среди злоумышленников мог оказаться Иосиф Сталин.

Ограбления века

Первый дерзкий налёт пираты совершили на пассажирский пароход «Цесаревич Георгий» 20 сентября 1906 года. Судно следовало из Новороссийска в Батум, а перевозило оно не только почтовые отправления и государственную документацию, но и крупную сумму казённых денег.

25 злоумышленников, которые сели на корабль на разных остановках, согнали всех пассажиров в помещения третьего класса, после чего приступили к «изучению» содержимого кают. Никто грабителям перечить не решился, в результате чего во время нападения «пострадало» лишь одно окно. Пираты, разговаривающие с сильным грузинским акцентом, забрали с собой 20 тысяч рублей и ценности, отнятые у путников.

Чтобы подобных инцидентов избежать в дальнейшем, руководство Российского общества пароходства и торговли решило сопровождать все почтово-пассажирские пароходы караулом из шести вооружённых военных нижних чинов. Но данная мера оказалась недостаточной.

Через год недалеко от Туапсе в акватории Чёрного моря подверглось нападению судно «Черномор». Бандиты действовали по прежней схеме, забрав у перепуганных пассажиров все материальные ценности. Следующей жертвой пиратов стал пароход «Цесаревич Александр», совершавший рейс из Красноводска в Баку.

А наибольшего успеха налётчики добились летом 1908 года в Бакинском порту. Тогда на борт ожидавшего отхода парохода «Николай I» под видом полицейских взошли три бандита. Они заперли всех людей в трюме, а сами отправились взламывать сейфы, в которых транспортировались в Нижний Новгород и Москву драгоценности банка Азербайджана. Бандиты «заработали» 1,2 млн рублей.

Высокопоставленный преступник

Впервые о том, что в банде налётчиков мог состоять Иосиф Виссарионович, заявил в 1918 году глава меньшевиков Юлий Мартов, возмущённый тем, что Сталин стал членом нового правительства. Увлёкшись, оппонент обвинил Кобу в ограблении им карет Госбанка в Тифлисе и убийстве бакинского рабочего.

Версию Мартова развил в своей книге «Сандро из Чегема» советский писатель Фазиль Искандер. В главе «Пиры Вальтасара» главный герой романа во время праздничного приёма у «вождя народа» узнаёт в нём увиденного в детстве бандита, совершившего налёт на пароход.

В 1989 году Искандер в интервью признался – на такой поворот сюжета повести его натолкнули вырезки из газет 1906 года, пестревшие заметками о дерзких преступлениях большевиков-пиратов. В одной из статей, прочитанной литератором, одесский полицмейстер описывает внешность главаря банды. В рыжем, веснушчатом молодом человеке маленького роста Фазиль Абдулович и признал Иосифа Сталина.