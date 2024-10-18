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Большевик-пират: неизвестная страница биографии Сталина

Начало прошлого столетия для Российской империи выдалось непростым. Результатом всевозможных социальных потрясений стало повышение уровня преступности. Так, в акваториях страны неизвестные (их личности так установить и не удалось) грабили пароходы. Существует версия, что среди злоумышленников мог оказаться Иосиф Сталин.

Большевик-пират: неизвестная страница биографии Сталина
© globallookpress.com

Ограбления века

Первый дерзкий налёт пираты совершили на пассажирский пароход «Цесаревич Георгий» 20 сентября 1906 года. Судно следовало из Новороссийска в Батум, а перевозило оно не только почтовые отправления и государственную документацию, но и крупную сумму казённых денег.

25 злоумышленников, которые сели на корабль на разных остановках, согнали всех пассажиров в помещения третьего класса, после чего приступили к «изучению» содержимого кают. Никто грабителям перечить не решился, в результате чего во время нападения «пострадало» лишь одно окно. Пираты, разговаривающие с сильным грузинским акцентом, забрали с собой 20 тысяч рублей и ценности, отнятые у путников.

Чтобы подобных инцидентов избежать в дальнейшем, руководство Российского общества пароходства и торговли решило сопровождать все почтово-пассажирские пароходы караулом из шести вооружённых военных нижних чинов. Но данная мера оказалась недостаточной.

Через год недалеко от Туапсе в акватории Чёрного моря подверглось нападению судно «Черномор». Бандиты действовали по прежней схеме, забрав у перепуганных пассажиров все материальные ценности. Следующей жертвой пиратов стал пароход «Цесаревич Александр», совершавший рейс из Красноводска в Баку.

А наибольшего успеха налётчики добились летом 1908 года в Бакинском порту. Тогда на борт ожидавшего отхода парохода «Николай I» под видом полицейских взошли три бандита. Они заперли всех людей в трюме, а сами отправились взламывать сейфы, в которых транспортировались в Нижний Новгород и Москву драгоценности банка Азербайджана. Бандиты «заработали» 1,2 млн рублей.

Высокопоставленный преступник

Впервые о том, что в банде налётчиков мог состоять Иосиф Виссарионович, заявил в 1918 году глава меньшевиков Юлий Мартов, возмущённый тем, что Сталин стал членом нового правительства. Увлёкшись, оппонент обвинил Кобу в ограблении им карет Госбанка в Тифлисе и убийстве бакинского рабочего.

Версию Мартова развил в своей книге «Сандро из Чегема» советский писатель Фазиль Искандер. В главе «Пиры Вальтасара» главный герой романа во время праздничного приёма у «вождя народа» узнаёт в нём увиденного в детстве бандита, совершившего налёт на пароход.

В 1989 году Искандер в интервью признался – на такой поворот сюжета повести его натолкнули вырезки из газет 1906 года, пестревшие заметками о дерзких преступлениях большевиков-пиратов. В одной из статей, прочитанной литератором, одесский полицмейстер описывает внешность главаря банды. В рыжем, веснушчатом молодом человеке маленького роста Фазиль Абдулович и признал Иосифа Сталина.