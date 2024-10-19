Что заставляло детей в СССР и России идти на преступления?

В Тольятти продолжается расследование дела 13-летней школьницы, которая 8 октября взяла нож и расправилась с двумя маленькими сводными сестрами — те мешали ей делать уроки. Бросив тела на балконе, школьница ушла гулять в парк, а затем призналась матери в страшном преступлении по телефону. После задержания девочку отправили в спецлечебницу, где она ожидает проведения судебно-психиатрической экспертизы. К сожалению, шокирующие случаи детской и подростковой жестокости не раз случались как в советской, так и в российской истории. Самые известные дети-преступники СССР и России — в материале «Ленты.ру».

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«Мне были приятны мучения ребенка»

Владимиру Виничевскому из Свердловска (ныне Екатеринбург) было суждено стать самым молодым серийным маньяком в истории Советского Союза. Свое первое преступление Виничевский — сын мастера городского коммунального хозяйства и счетовода — совершил летом 1938 года, когда ему едва исполнилось 15 лет.

Он пришел к своей соседке Герте Грибановой, которой до четырехлетия оставался всего месяц, и вместе с ней пошел на огород ее дома на Первомайской улице. Девочка хорошо знала Виничевского и последовала за ним. На огороде подросток удушил ее, несколько раз ударил ножом в область головы, надругался над телом, расчленил его и спрятал останки под кустом черемухи.

«Мне было приятно, когда я душил, когда мучился ребенок», — Владимир, виничевский маньяк .

Своих следующих потерпевших Виничевский искал под видом сборщика металлолома. В августе 1938 года четырехлетняя Нина Плещеева, жившая в доме на улице Анри Марти, согласилась показать ему, где туалет, и попала в ловушку. Маньяк изнасиловал девочку, удушил ее и, решив, что лишил Нину жизни, положил потерпевшую в деревянный ящик и зарыл в сено.

Девочка, которую вскоре нашла мать, выжила лишь чудом. Повезло и двухлетнему Боре Титову, санки с которыми в феврале 1939 года похитил Виничевский. Начавшаяся погоня спугнула маньяка: он закопал ребенка в снег, надеясь, что тот задохнется, и сбежал. К счастью, мальчика вовремя нашли и спасли милиционеры.

Выжили и еще две девочки, пострадавшие от рук Виничевского, — Рая Рахматуллина, которой он поранил ножом лицо, и Аля Губина, получившая несколько ножевых ранений в живот.

Следом от рук маньяка, которому дали прозвище Уральский монстр, не стало восьми детей в возрасте от 2,5 до 4 лет.

Задержать его удалось лишь в конце 1939 года: в момент, когда Виничевский вел на расправу в лес трехлетнего Славу Волкова, их заметили курсант Иван Попов с товарищами. Курсанты пошли за странной парой и увидели, как маньяк набросился на мальчика и стал его душить. Мгновения спустя ребенок был спасен, а преступник задержан.

В начале 1940 года Владимира Виничевского приговорили к высшей мере наказания — и 11 ноября того же года приговор привели в исполнение.

«Волчонок готовился стать волком»

Владимир Виничевский был не единственным советским подростком, приговоренным к высшей мере наказания, — аналогичный приговор получил и уроженец Ленинграда Аркадий Нейланд. В детстве мальчика, страдавшего энурезом, часто бил отчим. Когда Нейланд немного повзрослел, у него начались проблемы с законом.

В семь лет его поставили на учет в милицию, в 12 лет исключили из школы за воровство, а позже на счету юноши появились случаи домогательств девушек и избиений кастетом прохожих.

Когда в конце января 1964 года 14-летний Нейланд в очередной раз попался на краже, перед ним замаячила перспектива первого реального срока на зоне.

Однако он сумел сбежать из-под стражи, чтобы потом уехать в Сухуми и начать там новую жизнь. Но для этого нужны были деньги — и Нейланд, похитив у родителей топор, решился на разбой. Впрочем, другим мотивом позже он прямо называл навязчивое желание совершить расправу.

Квартиру семьи Купреевых в доме номер 3 на Сестрорецкой улице в Ленинграде юноша выбрал неслучайно: смотря в ее окна с улицы, он разглядел радиоприемник и цветной телевизор — символы хорошего достатка в то время. В квартиру Нейланд проник 27 января, за день до своего дня рождения, представившись почтовым работником.

Как только хозяйка, 37-летняя Лариса Купреева, открыла ему дверь, юный преступник ударами топора по голове вначале лишил жизни женщину, а затем и ее трехлетнего сына Юру.

Затем Нейланд прихватил паспорт главы семьи Вадима Купреева, фотоаппарат, золотые украшения и 57 рублей, позавтракал на кухне потерпевших и стал заметать следы.

Он поджег постельные принадлежности и открыл конфорки на газовой печке в надежде, что квартира выгорит дотла. Но тут вмешались соседи, которые почувствовали запах гари и вызвали пожарных. А милиционеры, позже осмотревшие квартиру, быстро нашли там отпечатки Нейланда, которого задержали 30 января 1964 года на вокзале в Сухуми.

«Молодой волчонок, который готовился стать волком. Мы не понимали и спрашивали: "Зачем ты убил малыша?" Нейланд ответил совершенно спокойно: "Он плакал и мешал своим плачем мне". Вот и все. Рос настоящий волк. Я не знаю, что бы он наделал в своей жизни, если бы мы его не взяли», — Виталий Лесов, в 1964 году — замначальника уголовного розыска Ленинграда.

Несмотря на то что это противоречило действовавшему тогда законодательству, 15-летнего Аркадия Нейланда в силу исключительной жестокости его преступления приговорили к высшей мере наказания — приговор привели в исполнение 11 августа того же 1964 года.

«Они не думали, что я выстрелю»

3 февраля 2014 в школе №263 столичного района Отрадное прогремели выстрелы, которые произвел 15-летний десятиклассник, отличник Сергей Гордеев — он стал первым школьником, совершившим вооруженное нападение на школу в России.

Карабин и винтовку Гордеев стащил из сейфа отца — заядлого охотника, а в школу стволы пронес под полой длинного черного пальто. Подросток появился в школе в тот момент, когда у его класса шел урок географии, который вел молодой учитель Андрей Кириллов. Тот первым получил две пули из карабина Browning — ранения (одно из них в голову) оказались летальными для педагога.

«С Андреем [Кирилловым — прим. «Ленты.ру»] у меня не было конфликтов, наоборот, у нас были хорошие отношения. Когда он на меня пошел, я в него выстрелил — даже не знаю, почему. Может, потому что никто бы не поверил, что я могу выстрелить?» — Сергей Гордеев.

В заложниках у Гордеева оказался 21 одноклассник. Первыми на тревожный вызов в школу прибыли прапорщики вневедомственной охраны Олег Нургалиев и Сергей Бушуев — последний попытался войти в класс, но получил летальное ранение после выстрела Гордеева.

Школьника уговорил сдаться лишь прибывший на место событий отец: до этого Гордеев успел ранить сотрудника группы немедленного реагирования ППС Владимира Крохина. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у подростка проблемы с психикой, после чего в 2015 году его направили на принудительное лечение.

Два года спустя Гордеева перевели на амбулаторное лечение. Он оформил инвалидность и часть пенсии ежемесячно пересылает сыну учителя, которого погубил своими выстрелами.

Крики в коттедже

Сын крупного бизнесмена из Новосибирска Марк Коньков и его ровесница Карина Залесова начали встречаться, когда им исполнилось 14 лет. Как вспоминали родственники Залесовой, при первой встрече молодой человек поразил девушку своим умом — к тому моменту он прочитал все произведения Федора Достоевского.

Но спустя некоторое время у пары произошел разлад: Коньков стал проявлять к возлюбленной необоснованную агрессию и неоднократно угрожал ей расправой. В итоге Залесова решила расстаться с юношей, а в 2015 году перешла в другую школу. 28 августа ей на свой 16-й день рождения неожиданно позвонил Коньков.

Он пригласил девушку приехать на праздник к нему в коттедж, расположенный в Первомайском районе, и та на свою беду согласилась. Но в коттедже между ними вспыхнула крупная ссора, в ходе которой Коньков стал бить Залесову: вначале кулаком, затем статуэткой, а после нанес бывшей возлюбленной 25 ударов ножом в голову, шею и живот.

Когда Залесова перестала подавать признаки жизни, подросток взял ее телефон и позвонил своему другу. Скрываться Коньков не стал — его в тот же день задержали прибывшие в коттедж полицейские.

На вопрос о мотиве расправы школьник ответил кратко: «Я хотел расправиться — и расправился».

Экспертиза выявила у юноши ряд проблем с психикой, но признала его частично вменяемым и способным отвечать за свои действия в момент преступления. Школьника обвинили в расправе, совершенной с особой жестокостью. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и обязал выплатить семье Залесовой в качестве компенсации два миллиона рублей.

Страх и ненависть на Урале

1 марта 2021 года в квартире одного из домов поселка Октябрьский (Пермский край) нашли троих членов семьи Горбуновых без признаков жизни — кто-то расправился с ними при помощи топора. Опознать сразу удалось 42-летнюю Гульнару и ее 12-летнюю дочь Юлю, а мужское тело было столь сильно изуродовано, что идентифицировать его оказалось сложно.

Лишь по одежде мать Гульнары узнала своего 16-летнего сына. Так главным подозреваемым стал глава семейства, 40-летний Алексей Горбунов. Мужчину объявили в розыск, как вдруг судмедэксперты выяснили — тело принадлежит разыскиваемому, а не его 16-летнему сыну. Как оказалось, именно подросток расправился со своей семьей.

Его нашли в Екатеринбурге, куда он добрался при помощи банковской карточки родителей — и задержанный быстро во всем сознался. Он рассказал, что его бесило, когда родители заставляли учиться, делать домашние дела и слишком много внимания уделяли младшей сестре.

Расправившись с близкими, подросток отправился на могилу к бабушке, чтобы попросить у нее прощения. Вернувшись, он переодел отца в свою одежду, взял банковскую карточку и сбежал. В августе 2021-го эксперты признали юношу невменяемым и направили его на принудительное лечение.

«Я расправилась с Соней»

7 февраля 2023 года 11-летняя Мильвира, ученица лицея №10 в Химках (Московская область), вошла в класс, где в то время шел урок, и сказала:

«Я расправилась с Соней».

Саму Соню шокированные учителя нашли в туалете со 126 ножевыми ранениями — она потеряла 40 процентов крови и была в шаге от летального исхода.

«Соню спас врач-реаниматолог: он нашел у дочки вену и ввел препарат, который останавливает шок. Если бы он этого не сделал, она бы не доехала до клиники. Я каждый день смотрю на Соню и благодарю Бога за то, что не езжу к ней на могилу», — мать пострадавшей.

Когда жизнь ребенка оказалась вне опасности, Соня рассказала следователям, что в конце урока Мильвира предложила ей выйти в туалет — якобы показать сюрприз. В уборной она попросила Соню повернуться спиной, а сама достала нож — один из семи, которые тайно пронесла в лицей в рюкзаке, — и напала на девочку.

Пострадавшая не ожидала такого, поскольку раньше они были лучшими подругами, но затем сильно поссорились. Суд обязал лицей выплатить семье Сони 8,5 миллиона рублей. А семья Мильвиры, как и сама школьница, не достигшая 14-лет, не понесла никакой ответственности за произошедшее.

«Она была закрытой девочкой»

8 декабря 2023 года 14-летняя восьмиклассница Алина пришла в брянскую гимназию №5 с отцовским ружьем «Бекас-3», вошла в класс, где начинался урок биологии, и открыла огонь. Ранения, в том числе тяжелые, получили четверо одноклассников Алины, а для одной девочки ранения оказались летальными — ее не стало до приезда скорой.

После стрельбы школьница покончила с собой, не дожидаясь приезда полицейских. По некоторым данным, к трагедии могла привести травля Алины со стороны ее одноклассников.

«Ее буллили — из-за буллинга, может, с ума сошла. Она была закрытой девочкой и начала [нападение] с мальчиков, потому что они подшучивали над ней», — одна из одноклассниц Алины.

При этом Маша, жизнь которой оборвала стрельба, по всей видимости, стала случайной потерпевшей — они дружили с Алиной и ходили друг к другу на дни рождения. Как выяснили следователи, Алина похитила ружье из сейфа своего отца, положила «Бекас-3» в сумку со сменной обувью, а рукоятку обмотала бумагой.

В ее портфеле также нашли горючую жидкость и спички — не исключено, что она собиралась поджечь гимназию. Немногим позже был обнаружен личный дневник школьницы, в котором она описывала свои планы поквитаться с обидчиками. Брянская трагедия стала первой вооруженной атакой на российскую школу, устроенной девочкой-подростком.