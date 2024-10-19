Какую пищу ели первые люди на Земле

Команда учёных в ходе нового исследования обнаружила новые подробности о связи между человеком и бактериями в его желудке. Опубликованы были все данные в журнале Nature.

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Бактерия Helicobacter pylori с момента открытия в 1983 году стала известной как причина около миллиона случаев рака желудка в год, а также других опасных для жизни кишечных заболеваний. Также эта бактерия, скорее всего, вызывала у людей боли в желудке в доисторическую эпоху. Согласно исследованиям, она колонизировала желудок человека более 100 000 лет.

В рамках новой работы учёные проанализировали коллекцию из почти 7000 геномов Helicobacter со всего мира. Неожиданно выяснилось, что отличительный вариант Helicobacter (эковид Hardy) появился сотни тысяч лет назад и распространился по всему миру вместе с нами.

Эксперты предположили, что эковид живёт в желудках людей, чей рацион в основном состоит из мяса или рыбы. Ранее эковид Hardy был выявлен только у людей из коренных популяций, где питаются по большей части рыбой и мясом. Также его обнаружили у тигров и гепардов в зоопарках.

© Nature (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-07991-z

Если этот вид бактерий действительно адаптировался к плотоядным животным, это значит, что люди, расселявшиеся по всему миру, часто не ели много растительной пищи, даже когда у них был к ней доступ.

По итогам анализа около 7000 геномов Helicobacter pylori со всего мира специалисты пришли к выводу, что первые современные люди были инфицированы двумя различными типами бактерии: Hardy и Ubiquitous. Оба эковида распространились из Африки во время ранних миграций людей, добравшись до Южной Америки.

Эковид Ubiquitous был найден во всех человеческих популяциях, а эковид Hardy только у небольшого числа коренных популяций. Это означает, что последний мог вымереть во многих местах при миграции.