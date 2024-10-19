К каким партизанам немцы боялись попасть в плен больше всего

Партизаны, внëсшие большой вклад в победу над фашизмом, вынуждены были сражаться в особенных условиях. Они постоянно меняли места дислокации, а поэтому пленных старались не брать, уничтожая немцев на месте. Фашисты прекрасно понимали, что оказаться в руках партизан для них равносильно смерти, но некоторых бойцов «невидимого фронта» они боялись особенно.

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Такие разные партизаны

В военные годы все партизаны условно делились на организованных и стихийных. Первые состояли из членов партии и комсомола, сознательно ушедших в подполье. В их рядах царила строгая дисциплина, соблюдалась субординация и отношение к пленным было относительно гуманное.

А вот стихийные партизаны – это те, кто бежал от фашистов из разграбленных сёл и деревень. Их формирования, как правило, включали в себя небольшое количество людей. Вопрос выживания для таких партизан стоял особенно остро, а поэтому они стремились уничтожить как можно больше фашистов. «Дикие» партизаны с пленными не церемонились. Их неминуемо ждал расстрел, что объяснялось местью за убитых родственников и знакомых. При этом сам уход из жизни мог сопровождаться различными оригинальными мучениями (избиение палками, обливание кипятком).

Цель оправдывает средства

Историк Владимир Спиридоненков в книге «Лесные солдаты» описывает случай, произошедший в одной из деревень Долгосельчанского сельсовета. Там партизаны захватили в плен группу фашистов, которых позже расстреляли. Но на этом они успокоились.

Трупам отрезали различные органы, после чего тела повесили на виселицах, предварительно установленных на санях. С таким «наглядным материалом» партизаны выдвинулись в «турне» по населённому пункту. После этого акта устрашения среди местных жителей больше не наблюдалось желающих помогать нацистам.

Многие партизаны понимали, что действуют бесчеловечно и часто даже их жестокость была сопоставима с жестокостью захватчиков. Но данные методы были обусловлены военной необходимостью. Вклад партизан в победу над врагом огромен. Так что если бы не их помощь, одолеть нацистов к 9 мая 1945 году может и не получилось бы.