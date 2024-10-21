Почему война 1953 года не закончилась до сих пор

Весной 2022 года конфликт на Украине принял позиционный характер, и с тех пор западные СМИ часто сравнивают СВО с Корейской войной 1950-1953 годов.

Напомню, что война в Корее началась 25 июня 1950 года. Перед войной власти Северной и Южной Кореи нарушали все обещания и соглашения и вели себя достаточно агрессивно. Поэтому искать виноватого, мягко говоря, некорректно. В течение первых двух месяцев войны южнокорейская армия была разбита. И страна могла быть объединена, как Вьетнам в 1975 году.

Однако вмешались США, Англия и их союзники. К середине октября 1950 года им удалось оттеснить северокорейцев к китайской границе.

29 октября 1950 года китайские войска (138-я, 39-я, 40-я и 42-я армии) перешли корейскую границу и начали контрнаступление.

Любопытно, что если американская армия именовалась «войсками ООН», то китайские войска официально назывались «китайскими народными добровольцами».

Американцы и их союзники бежали, и китайцы 1 января 1951 года взяли Сеул. Однако, подтянув подкрепления, американцы перешли в контрнаступление, и началась позиционная война. Сеул четыре раза переходил из рук в руки.

Американцы пытались изменить ход позиционной войны массированными налётами на территорию Северной Кореи. Однако советские истребители МиГ-15, а главное, труд сотен тысяч китайцев и корейцев в ремонтных отрядах сорвал эти планы.

Американцы несколько раз шантажировали КНДР и КНР ядерным оружием. Именно корейская война привела к созданию американского тактического ядерного оружия – 280-мм полустационарной пушки М-65 и тяжёлого палубного штурмовика АJ-1, позже переименованного в А-2 «Savage».

В 1953 году два А-2 с ядерными бомбами были передислоцированы на Окинаву для удара по Корее. Однако эти тяжёлые 23-тонные самолёты с поршневыми двигателями, летевшие со скоростью 700 км/ч, могли стать лёгкой добычей истребителей МиГ-15.

К лету 1953 года обе стороны конфликта оказались перед дилеммой – мир или ядерная война. 27 июля 1953 года было подписано перемирие, разделившее Корею по линии фронта – по 38-й параллели.

Во время Женевской конференции 1954 года в Швейцарии китайские товарищи предложили, чтобы на Корейском полуострове был заключён мирный договор. Однако государственный секретарь США Джон Фостер Даллес не поддержал эту идею. Окончательное мирное урегулирование так и не было достигнуто.

Подписанное перемирие установило четырёхкилометровую демилитаризованную зону – де-факто новую границу между двумя странами, ввело в силу прекращение огня и завершило репатриацию военнопленных.

С обеих были сторон созданы мощные укрепрайоны и сосредоточены сотни дальнобойных орудий.

Весной 1958 года китайские войска покинули Северную Корею. В ответ американцы доставили в Южную Корею ядерное оружие как тактического звена – 280-мм пушки М-65 и ракеты «Онест Джон», так и ракеты средней дальности «Матадор», после 1960 года заменённые на «Мэйс».

В ходе Кубинского кризиса 1962 года 58-е авиакрыло ВВС США из-за сбоя в системе связи подготовилось к пуску ракет «Мэйс» с боевыми частями W28 по советским объектам в Приморье. Однако один из командиров в инициативном порядке нарушил приказ и сорвал пуск ракет.

Руководство КНДР тоже осознало, что гарантией своей безопасности может быть только ядерное оружие, и 9 октября 2006 года Северная Корея произвела свой первый ядерный взрыв.

Итак, каковы результаты 71-летнего «перемирия» на Корейском полуострове? Военная напряжённость не спадает, периодически возникают перестрелки. Экономическое и социальное развитие обеих стран идёт в разных направлениях. Фактически появилось два языка – южнокорейский и северокорейский – издан словарь на 30 тысяч слов.

Нужно ли учитывать корейский опыт при ведении переговоров о мире на Украине? На данный момент ни одна из сторон не собирается в случае перемирия отводить свои войска. Поэтому западные СМИ предполагают заключение перемирия по линии фронта.

Тут возможны два варианта: хороший и плохой. В хорошем варианте обе стороны вслед за перемирием (в течение нескольких недель) заключают мир с де-факто признанными границами. Происходит обмен населением. Создаётся дорожная карта по восстановлению экономических и культурных связей между Украиной и РФ.

Второй, плохой, вариант, когда правительство Украины и его западные кукловоды заключают перемирие по типу тех, которые они заключали на Донбассе в 2015-2021 годах. В ходе такого «перемирия» происходит перевооружение ВСУ, а затем начинается полномасштабное нападение на РФ или изматывающие артиллерийские дуэли, как с ДНР и ЛНР в 2015-2021 годах.

За 33 последних года главным инструментом политики Киева была ложь. Украинские президенты последовательно пытались обмануть Россию в вопросах раздела Азовского моря, создания российской базы в Севастополе, урегулирования проблем с Керченским каналом, Минских соглашений и т.д. Нетрудно догадаться, что Зеленский и компания, останься они у власти, вновь пойдут на обман.

В связи с этим возникает вопрос, стоит ли заключать перемирие без признания де-юре границ новых исторических районов России?

Думаю, что да. При этом надо учесть корейский опыт и опыт Советского Союза 1970-1980-х годов. Заставить соблюдать перемирие Украину и её кукловодов может только сила.

После заключения плохого варианта перемирия следует преступить к строительству мощных пограничных укрепрайонов, создать современную систему обнаружения вражеского нападения, эдакий тактический «Периметр», спустить тактическое ядерное оружие в дивизии, бригады и специальные ударные группы.

Вспомним, как американцы в 1970-х годах оснастили ядерным комплексом «Деви Крокет» свои воздушно-десантные батальоны. Можно оперативно создать новые виды носителей спецзарядов, как, например, те же танки «Таран» 1970-х годов.

А можно ограничиться старыми «Малками», «Тюльпанами» и даже «Акацией», для которых уже полвека назад созданы спецбоеприпасы. Разумеется, нужны и многие иные мероприятия, но это тема другого разговора.