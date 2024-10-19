Главные секреты спецоперации по ликвидации Троцкого

21 августа 1940 года в Мексике был убит Лев Троцкий, один из вождей международного коммунистического движения и личный враг Сталина.

Испанские кадры

Операцию по ликвидации Троцкого возглавлял легендарный советский разведчик и диверсант Павел Судоплатов. В конце 1930-ых, в разгар Гражданской войны, он возглавлял советскую агентуру в Испании. В то время там ковались кадры для будущих спецопераций советской разведки. В том числе и для самой известной операции Судоплатова «Утка», которую сам разведчик предпочитал называть «Охотой на Льва».

Будущий руководитель покушения на Троцкого, Наум Эйтингон, также участвовал в той Гражданской войне (псевдоним «Котов»), здесь же он познакомился и с матерью Рамона Меркадера, коммунисткой Марией Каридад. Вскоре после знакомства и мать и сын Меркадеры были завербованы советской разведкой.

Рамон (оперативная кличка «Раймонд») в 1938 году в Париже сблизился с сотрудницей секретариата Троцкого Сильвией Агелофф. Вскоре он поженились. Меркадер не торопился. Он прибыл в Мексику в октябре 1939 года, но не появлялся в доме «Старика» (так Троцкого называли при разработке операции) до марта 1940 года.

Смерть «демона революции»

После первого неудачного покушения группы мексиканского художника Сикейроса в мае того же года, Троцкий стал осторожнее. По воспоминаниям его жены, Натальи Седовой, Лев Давидович даже хотел запретить визиты мужа своей секретарши и настаивал на том, чтобы о нем собрали информацию.

Однако 21 августа, когда Рамон пришел в кабинет Троцкого, тот его пустил и даже позволил «Раймонду» встать в «слепую зону», откуда Меркадер и нанес удар ледорубом. Попытка Троцкого остановить Меркадера была запоздалой - удар оказался смертельным, хотя «демон революции» и успел напоследок укусить своего убийцу.

Согласно мемуарам Судоплатова, у дома Троцкого во время совершения покушения стояла машина с матерью Меркадера и Эйтингоном, но им осталось только смотреть, как избитого «Раймонда» уводят. В тот же вечер они улетели на Кубу.