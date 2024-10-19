Британский премьер Кир Стармер распорядился убрать из своей резиденции на Даунинг-стрит портрет английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, пишет The Telegraph.

Издание уточняет, что написанный в XVIII веке портрет сняли и переместили в хранилище. Это не первая картина, которую Стармер попросил снять. Такая же участь постигла портреты экс-премьера Маргарет Тэтчер, королевы Елизаветы I Тюдор и английского путешественника сэра Уолтера Рэли.

В сентябрьском интервью Би-би-си премьер-министр объяснил, что он не имеет ничего против изображенных на картинах людей, но ему не нравится, когда они смотрят на него сверху вниз. Стармер признался, что предпочитает пейзажи.

Консерваторы уже раскритиковали действия премьера.

«Мы должны чествовать и превозносить великих деятелей английской истории и перестать смущаться своей идентичности. Ни одна другая страна не будет вести себя так», — заявил кандидат на пост лидера консерваторов Роберт Дженрик.

В конце сентября Стармера заподозрили в поддержке России из-за того, что он завел себе сибирского котенка. Об этом в соцсети X написал общественный деятель, адвокат и ветеран боевых действий Стивен Джеймс. Свой пост он закончил вопросом, как можно ожидать от премьер-министра поддержки рабочих Соединенного Королевства, если он не поддерживает даже британских котов.

Ранее Залужный запутался в героях Шекспира.