Какой этап ждет человека после смерти

Исследователи, занимающиеся изучением смерти, выдвигают предположение о том, что после физической кончины ничего не заканчивается.

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Споры о дальнейшей жизни после прекращения существования не утихают на протяжении всего времени существования человеческого рода, однако некоторые ученые уверены - переход души в другое измерение - это не пустой звук.

Пока наука не имеет весомых доказательств того, что после смерти возможен переход или перерождение. Специалисты стараются найти подтверждение этой гипотезе и проводят немало опытов, которые пока не озвучиваются в широких кругах.

Действительно ли религиозные учения, согласно которым душа человека освобождается от земных мучений и переходит в высшую степень бытия, к Богу, имеет под собой весомое основание, возможно, станет известно, когда исследователи составят полноценную картину мира и самой жизни.