Кто «сдал» немцам организацию «Молодая гвардия»

Подпольную молодёжную организацию «Молодая гвардия» основали комсомольцы города Краснодона под Луганском во время немецкой оккупации летом 1942 года. Действовала она не долго – уже в январе следующего года большинство участников партизанского отряда арестовали и уничтожили гитлеровцы. Но кто сдал молодогвардейцев фашистам?

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Основано на реальных событиях

«Молодая гвардия» не была первой подпольной организацией в военные годы, но именно «краснодонский вариант» стал самым известным. Всё благодаря одноимённому роману Александра Фадеева, который в обязательном порядке проходили во всех советских школах.

Изначально роман «Молодая гвардия», увидевший свет в 1946 году, подвергся критике со стороны самого Иосифа Сталина, ведь в нём автор не отразил «руководящую роль партии». Фадееву пришлось переделывать написанное, в результате чего в 1951 году на свет появилась книга, вошедшая во все хрестоматии и учебники по литературе СССР. Основана она была на реальных событиях, хронологию которых восставить не так-то просто.

В сентябре 1943 года в Краснодоне расстреляли троих изменников Родины: полицая Михаила Кулешова, помощника начальника шахты Василия Громова и его пасынка Геннадия Почепцова. На допросах Кулешов рассказал, что арестованный комиссар «Молодой гвардии» Виктор Третьякевич под пытками и выдал организацию.

В 1944 году Владимир Третьякевич, один из старших братьев Виктора, провёл своё расследование в Краснодоне. Владимир изучил письменные признания выжившей участницы «Молодой гвардии» Валерии Борц, на основании которых сделал вывод – Виктора незаслуженно оговорили. Правда, в ЦК ВЛКСМ Борц отказалась от своих показаний и снова утверждала – Третьякевич под пытками предал «Молодую гвардию».

Клеймо предателя с Третьякевича только в 1959 году, после суда над полицаем Василием Подтынным. Подсудимый заявил, что «Молодую гвардию» выдал Почепцов.

За и против

Новая версия того, кто же раскрыл на самом деле партизанский отряд, появилась в конце 90-х годов. Молодогвардеец Василий Левашов рассказал, что накануне 1943 года подпольщики разграбили грузовик с рождественскими подарками для немецких солдат. Мальчишке, ставшему случайным свидетелем ограбления, они дали за молчание пачку сигарет. С ними пацана застукала полиция, и он указал на Почепцова. Его арестовали, а во время допроса он выложил всё, что знал.

Это подтверждается протоколами допроса от 19 февраля, где Почепцов признаётся в своём предательстве «Молодой гвардии». Правда, почему-то после этих признательных показаний его отпустили из-под стражи, но потом арестовали вторично. Можно предположить – показания «состряпали» задним числом, так как срочно требовалось найти виновных в расправе над молодогвардейцами.

То, что Почепцов стал жертвой пропагандистских игр, свидетельствует и отсутствие у него информации о «Молодой гвардии». На тот период в Краснодоне функционировало несколько не связанных между собой подпольных комсомольских групп («Звезда, «Серп», «Молот», членом которой и был Почепцов). На «верхнем уровне» находилась как раз «Молодая гвардия», о существовании которой знало лишь несколько человек. В их число Почепцов входить никак не мог.

Таким образом, кто именно «сдал» подпольщиков фашистам, на данный момент понять точно невозможно. Впрочем, едва ли это когда-то уже станет известно наверняка…