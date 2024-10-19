Самое время поздравить знакомых поваров и близких, которые готовят для вас, ведь сегодня отмечается Международный день повара! В этом году всемирный праздник, приходящийся на 20 октября, совпал с российским Днём работника пищевой промышленности, отмечаемым в третье воскресенье октября.

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День повара учредила Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров в 2004 году. Обычно в этот день устраивают кулинарные мастер-классы и фестивали, где повара учат гостей, соревнуются друг с другом и готовят тематические блюда на заданную тему.

Работа повара очень сложна и ответственна. Малейшая ошибка на кухне, и свидание в ресторане или завтрак в кафе перед работой будут испорчены невкусной едой. Но что вы знаете о работе поваров и кулинарии как таковой? Проверьте свои знания в нашем тесте.