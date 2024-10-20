Самая красивая женщина в истории: главные загадки царицы Нефертити

Нефертити - самая загадочная женщина в истории. Её называли «владычицей радости». Бюст царицы, которому больше трех тысяч лет, до сих пор считается эталоном красоты.

6 декабря 1912 года

Знаменитый бюст царицы Нефертити по своей загадочности оставляет далеко позади все шедевры мирового искусства. Его можно назвать «Мона Лизой» Древнего мира. Несмотря на то, что он был создан почти пять тысячелетий назад, он прекрасно сохранился - на нас смотрит женщина, чьи пропорции лица были бы признаны совершенными и сегодня.

Бюст нашел во время своей экспедиции немецкий археолог Людвиг Борхардт. В своём археологическом дневнике дотошный ученый напротив зарисовки памятника написал всего одну фразу:

«Описывать бесцельно, — надо смотреть».

Создал этот бюст древнеегипетский скульптор Тутмос. Для древневосточного искусства это была настоящая революция.

В 1913 году Борхардт, измазав предварительно находку гипсом, вывез его в Германию. Через 20 лет Египет возмутился и попросил вернуть бюст обратно. Но Германия отказала, из-за чего всем немецким археологам было запрещено работать в Египте. Так Нефертити «поссорила» две страны

Бюст до сих пор хранится в собрании Египетского музея в Берлине.

«Прекрасная пришла»

Древнеегипетские иероглифы не отображали гласные звуки. Поэтому имя Нефертити можно считать условным. Крупнейший советский египтолог Юрий Перепелкин писал имя царицы так: Нфртт.

Чаще всего «Нефертити» переводится как «Прекрасная красота Атона, красавица пришла». Это слово «пришла» занимает умы историков уже не один век. До сих пор не обнаружено ни одного чёткого свидетельства о происхождении Нефертити.

По одной из версий, она была египтянкой, поскольку иноземка не могла стать в Египте главной женой фараона. По египетским версиям, Нефертити была либо дочерью Аменхотепа III, либо, что более вероятно, - дочерью сановника Эйе и его жены Тии. Младшая сестра Нефертити Мутнеджмет открыто называла Тии матерью.

По «заморской» версии происхождения, Нефертити была митаннийской принцессой, присланной ко двору отца Эхнатона — фараона Аменхотепа III. Якобы она приглянулась ещё ему, а следующий фараон - Аменхотеп IV (Эхнатон) сделал её своей главной женой и соратницей.

Ни одну из версий сегодня нельзя считать до конца убедительной. Происхождение Нефертити - по-прежнему загадка.

Великая жена

Нефертити была женой безудержного реформатора Древнего Египта. Аменхотеп IV перенес столицу в новый город - Ахетатон - который до этого построил в трехстах километрах от прежней столицы - Фив.

Аменхотеп провел серьезнейшую религиозную реформу, возведя в ранг единственного божества солнце - Атон. Себе он взял имя Эхнатон, что переводится как «полезный Атону», но среди египтян, недовольных свержением старых богов, за ним закрепилось прозвище «Враг из Ахет-Атона». Так летописцы обозначали царя в свитках после его смерти, не желая произносить имени.

То, что сделал Эхнатон было колоссально по своим масштабам, и исследователи отмечают, что делал он это не один - ему помогала Нефертити. Они вместе рано утром выезжали из своего дворца и встречали солнце. Нефертити сама проводила культовые службы, и в храме Атона в Фивах ей возносили молитвы. Нефертити также отождествляли с богиней Тефнут — богиней влаги, дочерью Солнца-Ра, и могли изображать царицу в образе сфинкса.

Распавшаяся триада

«Она проводит Атона на покой сладостным голосом и прекрасными руками с систрами, — говорится о Нефертити в надписях гробниц вельмож-современников, — при звуке голоса её ликуют».

Если судить по сохранившимся изображениям Эхнатона и Нефертити, их отношения были чем-то большим, чем просто союзом старшей жены и фараона. По сути, Эхнатон создал божественную триаду, у основания которой он находился с Нефертити.

Царская чета изображалась в обрамлении блистательных шествий, пришедших на смену великим богам традиционного египетского пантеона. Есть много и вполне бытовых зарисовок, изображающих Эхнатона, Нефертити и их дочерей. Нефертити родила фараону 6 дочерей, и смерть одной из них - Макетатон - нарушила все в жизни Нефертити. Вероятнее всего, она попала в опалу. Её место заняла второстепенная царица из женского дома Эхнатона — Кийа, а позже — старшая дочь Нефертити — Меритатон.

Загадка Нефертити

По иронии истории, если верить в египетскую версию происхождения царицы, то именно её отец, Эйя, став фараоном, снова привел Египет к ортодоксальной вере.

Упоминания о Нефертити же пропадают уже через два года после смерти дочери. Некоторые историки сегодня доходят в своих поисках Нефертити до фантастических версий. По одной из них, Нефертити после смерти Эхнатона правила Египтом под именем фараона Сменхкара.