Гибель «Новороссийска»: самая загадочная трагедия советского флота

При взрыве этого боевого корабля погибло свыше 600 человек. До сих пор не ясна причина этой трагедии. Очевидно только, что она произошла всвязи с внешним воздействием на линкор. Официальная версия – сработала мина времен Великой Отечественной войны.

«Джулио Чезаре»

Итальянский линкор достался Советскому Союзу по репарации – до Второй мировой войны корабль «Юлий Цезарь» находился в составе флота союзников фашистской Германии. На момент трагедии «Джулио Чезаре» было больше 50 лет.

Со стапелей в Генуе он сошел еще в 1911 году, спустя 2 года – в составе военно-морских сил Италии. Участник обеих мировых войн минувшего века. Во Вторую мировую «Джулио Чезаре» в основном сопровождал конвои в Средиземном море, в 1942 году его списали как устаревший и перевели в разряд учебных кораблей. А уже спустя год «Юлий Цезарь» капитулировал на Мальте.

«Новороссийск»

Советский Союз получил «Джулио Чезаре» по репарации, в 1949 году это корабль официально стал нашим и переименовался в «Новороссийск». Корабль был запущенный, 5 последних лет не эксплуатировался. Собственно, до года, когда произошел взрыв, линкор постоянно ремонтировался, и только в 1955 году вошел в состав Черноморского флота. Несколько раз за этот год «Новороссийск» успел выполнить ряд боевых задач в ходе учений. По факту линкор на тот момент являлся флагманом Черноморского флота.

Взрыв

В конце октября 1955 года линкор «Новороссийск» стоял на рейде в Севастополе. Корабль вернулся из очередного похода. В штатном составе команды было свыше полутора тысяч человек, главным образом, матросы. Часть экипажа отпустили в увольнение. Большинство офицеров месте с капвторангом Хуршудовым, исполняющим обязанности капитана линкора, сошли на берег.

Во втором часу ночи 29 октября в носовой части «Новороссийска» произошел взрыв. Разорвало многопалубный бронированный корпус линкора, пробоина была площадью 150 квадратных метров. Свыше 100 человек из находившихся на линкоре погибли сразу.

Корабль начал тонуть. Команда, поднятая по боевой тревоге, делала все возможное для того, чтобы сохранить «Новороссийск», но в создавшихся условиях сделать это было уже невозможно. Соседние корабли, также поднятые по боевой тревоге, слали к линкору свои спасательные группы.

«Новороссийск» требовалось быстро отбуксировать на ближайшую отмель, но прибывший на место трагедии вице-адмирал Пархоменко, командующий Черноморским флотом, запретил это делать. Время было упущено. В пятом часу утра подорванный линкор перевернулся. Находившихся на палубе накрыло корпусом.

Жертвы

Большинство из находившихся на момент взрыва на корабле погибло, спасти удалось немногих. Из более чем 600 погибших свыше 30 человек – спасатели, прибывшие с крейсеров «Михаил Кутузов» и «Молотов». Больше сотни человек в результате последствий взрыва были ранены.

Причина взрыва

Есть несколько версий этой трагедии – официальная и конспирологические. Поначалу решили: взорвался боезапас «Новороссийска». Но потом установили, что взрыв все же произошел вследствие внешнего воздействия – якобы сработала невытравленная мина времен Второй мировой. Рассматривался и вариант диверсии со стороны итальянских и английских спецслужб. Но убедительных доказательств эта гипотеза не нашла.

До сегодняшнего дня никто так и не объяснил, что же на самом деле произошло с «Новороссийском» - информацию о трагедии сразу же засекретили. Погибших похоронили в братских могилах в Севастополе, линкор спустя 2 года подняли и отбуксировали в другую бухту, где корабль разоружили и разобрали.