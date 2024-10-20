Главная тайна Ивана Грозного: за что он убил своего старшего брата

Иван Грозный взошел на российский престол, когда ему едва минуло 3 года. Другого претендента на трон в то время не было, так как Иоанн являлся первым сыном Василия III. Однако, по одной из версий, на самом деле у Грозного был старший брат – Кудеяр.

Тайна рождения

Будущий отец Ивана Грозного Василий III прожил со своей первой супругой Соломонией Сабуровой больше 20-ти лет. Однако Соломония так и не смогла забеременеть. Василий, озадаченный отсутствием наследника, обвинил свою жену в бесплодии и в 1525 году насильно отправил ее в монастырь в Суздале под именем Софья. Сам же царь тут же женился на литовской красавице Елене Глинской.

Предположительно, Соломония уже была в положении, когда оказалась в монастырских стенах. В 1526 году она родила там сына Георгия. А вот новая супруга Василия все никак не могла зачать. Прознав о рождении Георгия, царь наведался в монастырь. Однако монашки сообщили ему, что младенец умер и в доказательство предъявили безымянную могильную плиту. Царь уехал, и вскоре Елена Глинская наконец-таки родила ему мальчика – Иоанна – будущего Ивана Грозного.

Разбойник Кудеяр

Однако, по предположениям некоторых историков, Георгий вовсе не умер. Опасаясь за его жизнь, Соломония увезла мальчика из монастыря и спрятала его у надежных людей. Повзрослев, Георгий взял себе другое имя Кудеяр, что в переводе означает «любимый Богом», организовал банду и принялся грабить на дорогах обозы.

Иван Грозный знал о существовании старшего брата и не верил в то, что тот скончался в младенчестве. Именно эта мысль, по мнению исследователей Полосина, Григорьева и Никитина, не давала царю покоя многие годы. Грозный всю свою жизнь искал Георгия. Однако вовсе не для того, чтобы его обнять.

Правда или миф?

До сих пор достоверно не установлено, существовал ли Георгий – Кудеяр на самом деле. Однако в пользу правдивости этой истории говорят несколько фактов. Во-первых, в 1934 году могила Георгия в суздальском монастыре была вскрыта, но никаких человеческих останков там обнаружено не было. Только детская рубашка, которая до сих пор находится в краеведческом музее Суздаля.

Во-вторых, после изгнания Соломонии Василий неожиданно отписал бывшей супруге и монастырю, в котором она на тот момент находилась, земли и селения, а у ворот Московского кремля велел заложить церковь во имя великомученика Георгия. Возможно, узнав о том, что Соломония родила сына, Василий раскаялся. Да и к тому же новая жена Елена Глинская на протяжении 2-х лет также не могла забеременеть. Поэтому, может статься, тогда Василий и начал возлагать надежды на новорожденного Георгия.

Ну, и, в-третьих, согласно одной из версий, Иван Грозный все-таки разыскал и убил своего брата. Об этом писал и немецкий историк Одерборн. А в 1572 году Грозный в своей Духовной грамоте покаялся перед своими детьми. Он утверждал, что совершил страшный грех, хуже, чем тот, что совершил Каин. А, как известно, библейский Каин убил своего родного брата.