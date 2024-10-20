Какие татуировки делали себе правители России

Сегодня татуировки на коже - вовсе не редкость. Их носят представители всех профессий и социальных слоев. Очень часто татуировки делают в армии или тюрьме. А как обстоит дело с власть предержащими? Известно, что в России были по крайней мере три правителя с татуировками…

Петр I и Екатерина II

В период язычества татуировки на Руси были делом обычным. Однако после принятия христианства церковь запретила их как «сатанинскую» символику. Возрождаться искусство татуировки стало только в петровскую эпоху.

Как известно, Петр I любил все самое передовое. В западной культуре, к которой он так благоволил, татуировки вовсе не были под запретом. Говорят, он первым из русской знати сделал себе на руке татуировку в виде боевого топора. Затем Петр принялся за солдат своей армии. По его распоряжению им на запястье делали наколки в виде креста и личного номера. Сначала вырезали изображение, потом в рану втирали порох и забинтовывали. Это делалось для того, чтобы солдата было легко опознать. Затем татуировки стали делать преступникам. Ворам и разбойникам вырезали на щеке изображение орла. Позднее грабителям стали вырезать литеру «В», что означало «вор».

Кстати, по непроверенным данным, татуировка была и у Екатерины II, причем весьма интимного свойства. При ней преступников также клеймили наколками: убийцам на лбу и щеках вырезали букву «У», лжецам (например, лжесвидетелям) – «Л».

Николай II

В конце ХIХ века в России татуировки вошли в России в большую моду. Причем тон тут задавали представители высшего света. У многих аристократов были наколки.

У императора Николая II на теле было сразу несколько татуировок. Еще будучи наследником престола, он побывал в Японии, где ему накололи на правом предплечье разноцветного дракона. На Востоке это животное является символом сразу четырех стихий - Земли, Ветра, Огня и Воды, а также четырех сторон света. По поверью, татуировка в виде дракона наделяет своего владельца силой, властью, а также особыми качествами магического и духовного толка.

Позднее царь сделал себе еще две наколки - меч на груди и имя жены на руке. В период правления Николая при дворе пошла мода на восточные мотивы, в частности, японские узоры и иероглифы. В 1906 году на Казанской улице открылся первый в России салон художественной татуировки.

Правда, Николаю II татуировки не слишком помогли. В июле 1918 года он был расстрелян вместе со всей семьей. Кто знает, не сыграли ли наколки в его жизни роковую роль? По мнению экспертов, лучше избегать татуировок чересчур агрессивного толка – они могут оказать на судьбу своего носителя не самое лучшее влияние…

Иосиф Сталин

У будущего лидера Советской страны Иосифа Джугашвили татуировка появилась в заключении – до революции он много лет провел по тюрьмам и ссылкам. На груди ему вырезали скалящийся синий череп. Состав для нанесения рисунка был приготовлен из подручных средств – сахара, копоти сожженного каблука кирзового сапога и… разведенной мочи.

Любопытно, что после Октябрьской революции людей с татуировками стали преследовать, объявив это «пережитками царского времени». Между тем, самой распространенной татуировкой в советских тюрьмах, лагерях и колониях был… портрет Сталина. Зэки даже верили, что она поможет избежать расстрела…