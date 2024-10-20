Какие территории СССР потерял при дележке с США

Наверняка, все знают, что раньше Аляска принадлежала Российской империи. Правда, обширные земли на другом континенте пришлось продать. Но мало кто знает, что потерял территории при делëжке с США и Советский Союз.

Соглашение, которого не было

В 1990 году министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и государственный секретарь США Джеймс Бейкер подписали соглашение о разграничении в Беринговом море и Северном Ледовитом океане. А в 2002 году Госдума приняла постановление, в котором указывалось – «неоправданно уступленная площадь исключительной экономической зоны СССР» составила 31,4 тыс. кв. км. Помимо этого, в открытой центральной части Берингова моря американцы получили участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. кв. км. Депутаты нижней палаты российского парламента назвали данное разделение нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Впервые же о разграничении открытых морских пространств задумалась советская власть. В 1926 году Президиум ЦИК СССР в одностороннем порядке провозгласил «полярные владения». Их граница прошла строго на север по меридиану пролива между островами Ратманова и Крузенштерна. Однако, такое решение не признали не только США, но и другие государства, имеющие арктические владения.

В 1976 году страны мира начали считать своими территориями 200-мильную зону в морях около берегов. Тогда-то и пришлось СССР передать США тот участок «полярных владений», который вторгался в американское экономическое пространство. Чьë море?

Чьи острова?

Соглашение Бейкера – Шеварднадзе только ухудшило положение СССР, а позже и России, в регионе. Однако, стоит помнить, что договор законодательные органы ни Советского Союза, ни Российской Федерации так не ратифицировали. Получается, что его положениям наша страна вовсе не обязана следовать.

Но не только Россия предъявляет претензии на морские участки. Законодательные органы Аляски настаивают на том, что статус островов Командорских, Врангеля и ряда других, более мелких, лежащих в Беринговом и Чукотском морях, является спорным. В российско-американской конвенции 1867 года о них не упоминалось, следовательно, Россия считает их своими территориями неправомерно. Но в Москве на такие умозаключения американцев даже не обращают внимания.