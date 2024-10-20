Почему русские называют друг друга «кореш»

Слово «кореш» слышали и даже употребляли в речи многие. При этом мало кто задумывался над его происхождением и точным смыслом. Так почему же русские так начали называть друг друга?

Царская версия

По одной из версий, слово появилось благодаря царю Киру. Еврейский народ считал этого правителя своим другом, так как именно во время его правления жители получили право на возвращение в Обетованные Земли из многолетнего изгнания. Также Кир дал разрешение евреям на строительство Второго Храма, что они посчитали предзнаменованием великого будущего.

На иврите имя «Кир» звучало как «Койреш». Через много веков слово «осело» в блатном мире, превратившись в привычное «кореш».

Рыбья версия

В более современной версии иврита слово «Корейш» означает «акула», то есть крупная, хищная и сильная морская рыба. По мнению профессора МГУ им. М.В. Ломоносова В. Елистратова, оба понятия «крупная рыба» и «кореш» в разговорной речи тюремного жаргона в первоначальной версии означали главаря банды. Кстати, позже от этого слова произошли синонимы «кент», «корифан», «корефан».

Славянская версия

Если верить третьей версии, то своим происхождением «кореш» обязан славянскому слову «корень» в значении «глава в каком-либо объединении». Изначально лексема носила негативный окрас, но спустя годы корешами стали считаться надёжные друзья и все те, кто связан единым общим делом. Дело в том, что в славянских и праславянских языках корень «кор/кар» обозначал нечто крепкое, способное защитить.

А в середине XIX века в Российской империи «корешами» начали называть людей, которые были обязаны помогать и содействовать другим. Затем круг тех, кому оказывалась всевозможная помощь, сузился до близких друзей и родственников.