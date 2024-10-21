Тюремщица обменивалась письмами с заключенным и сама попала за решетку

В Великобритании надзирательница тюрьмы попала за решетку из-за того, что обменивалась любовными письмами с заключенным. Об этом пишет Daily Mail.

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В тюрьме Шерил Хиндл консультировала осужденных по вопросам трудоустройства и получения образования, которые могли возникнуть после выхода на свободу. Во время одной из таких встреч она и познакомилась с Дином Холмсом. В 2018 году он был приговорен к десяти годам тюремного заключения за кражу со взломом при отягчающих обстоятельствах.

Коллеги Хиндл стали замечать, что она завела романтические отношения с преступником. В мае 2022 года в рамках подготовки к освобождению из тюрьмы Холмс должен был сдать экзамен, связанный с его будущей работой. Хиндл решила сама отвезти его туда на машине. Начальство тюремщицы отслеживало ее телефон и обнаружило, что по дороге Холмс и Хиндл сделали полуторачасовую остановку без какой-либо объективной причины.

Из-за отношений с тюремщицей Холмса перевели в другое исправительное учреждение. Однако он успел взять номер Хиндл и записал ее в своей телефонной книжке как «Друг». С мая по июнь 2022 года пара созвонилась 25 раз. Всего они смогли поговорить четыре часа. В одну из таких бесед Холмс попросил женщину посмотреть его файл в тюремной базе данных. Она согласилась, но таким образом нарушила закон. В результате ее отстранили от работы.

После в доме Хиндл прошел обыск, в ходе которого у нее нашли множество писем. В них женщина и Холмс признавались друг другу в чувствах. В суде бывшая надзирательница заявила, что в тот момент была уязвима и не находилась в здравом уме. Несмотря на это, ее приговорили к четырем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудницу тюрьмы отправили за решетку из-за романтической связи с грабителем банков. Известно, что у пары не было интимных отношений, только секстинг.