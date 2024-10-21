21 октября: почему на Починки нельзя рассказывать плохие сны

21 октября по народному календарю отмечается день Трифона и Пелагеи. Его еще называют Ознобицы, Починки, Палашка. На Руси в этот день было принято доставать из сундука шубы, тулупы, шапки, рукавицы, теплую обувь и ремонтировать их к зиме.

В этот день женщинам запрещалось долго прихорашиваться и сидеть перед зеркалом, чтобы не накликать болезни. Также не разрешалось бездельничать. Предки считали, что в этот день каждый должен найти себе какое-нибудь занятие.

В день Трифона и Плагеи нельзя было рассказывать плохие сны, пока не зашло солнце. Считалось, если нарушить запрет, то они могут воплотиться в реальность. Кроме того, запрещалось сплетничать и злословить.

21 октября можно было работать по дому или на участке. Считалось, что лучше всего посвятить день выполнению полезной домашней работы и заботам по хозяйству.

Согласно приметам, если листья с берез опали не полностью, то снега долго еще не будет. Если ночью звезды тусклые – быть ненастью. Солнце словно заволакивает в дымку – осадков в ближайшие дни не ждать. Сверкающие звезды ночью – к потеплению.