«Настоящие» русские носы: какой они должны быть формы

Что такое «русский тип внешности»? Ответить на этот вопрос не просто, как кажется. Например, какая форма носа бывает у русского человека? Тут имеется не один вариант.

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Миф о курносости русских

Традиционно считается, что типично русский нос – это вздернутый (курносый) или «картошкой». Этим, по идее, русские должны отличаться от других европейцев.

Начиная с ХVII века антропологи пытались классифицировать население земного шара по расовому типу, основываясь на схожести внешних черт.

Вспомним нордическую теорию, которая так приглянулась идеологам нацизма. Родоначальником ее считается русско-французский антрополог Иосиф Деникер, который утверждал, что для представителей «нордической расы» характерны светлые волосы, голубой и зеленый цвет глаз, прямой нос, продолговатый череп и розовая кожа.

Согласно ему, эта «раса» распространена на всей территории Северной Европы, северо-западе России и в западной части Прибалтики. В свою очередь, шведский анатом Кристиан Шрейнер писал, что этот европеоидный тип больше всего распространен в центральной части Скандинавии.

Субнордическую расу, по Деникеру, отличают квадратная форма лица и вздернутый нос. Туда входят народы востока Балтики и северной Германии. Наконец, для представителей ориентальной расы характерны светло-золотистые или соломенно-желтые волосы, квадратное лицо, голубые или серые глаза и вздернутый нос. К ней относятся в основном восточные славяне и финны.

Итак, в описаниях «нордической подрасы» фигурирует прямая форма носа. Тогда как для восточноевропейских народов, в том числе и русских, вроде бы характерна «курносость».

Между тем советский антрополог В.В. Бунак в книге «Происхождение и этническая история русского народа», подводя результаты многолетних научных исследований, пишет, что в 75% случаев у русских встречаются прямые носы, тогда как на территории всей Европы это число составляет не более 70%. Только 16% русских обладают выпуклой формой носа и лишь 10% - вогнутой.

Курносые носы же вообще не являются типичными для восточных славян. Вздернутый нос отмечается лишь у 7% русских. Гораздо больше курносых индивидов среди немцев – более 25%.

Более того: русские – один из самых «чистоевропейских» народов. Это доказали совместные исследования российских, британских и эстонских генетиков, результаты которого были опубликованы в журнале «The American Journal of Human Genetics».

Эксперты пришли к выводу, что русский этнос с точки зрения генетики состоит из двух частей. Первая — это коренное население Южной и Центральной России, которое обнаруживает генетическое родство с другими славянскими народами.

Вторая - население Севера, обнаруживающее родство с финно-уграми. А вот связь с монголоидами практически не просматривается. То есть мы – чистые европейцы.

Антропологические типы русской внешности

К тому же не существует единого понятия «русский антропологический тип». Уроженцы разных местностей, даже с русскими корнями, имеют несколько различную внешность.

Так, антропологи выделяют несколько типов русской внешности. Например, у представителей западного верхневолжского или клязьминского типа прямые носы, а у представителей архангельского типа – широкие. Представители так называемого рязанского типа имеют прямые либо курносые небольшие носы. У представителей восточного верхневолжского типа реже, чем у других, встречается вогнутая спинка носа.

Процентное соотношение

По данным РАЭ за 1955-1959 год, в 63,1% случаев у русских встречается средне-широкий нос, в 8,7% - вогнутая спинка носа, в 16,3% - выпуклая и в 75% - прямая. Поднятое основание и поднятый кончик носа встречаются соответственно в 27,9% и 27,1% случаев.

Измерения формы носа, как сообщает профессор И.П. Пантюхов, обобщая результаты антропологических исследований, показали, что у русских, проживающих в бассейне Волги, носы в целом крупнее, чем на западе и юге России. Среди жителей Владимирской области прямые носы имеют 92%, горбатые - 5% и вздернутые - 3%. В центральных областях России прямая форма носа встречается реже. Там чаще попадаются носы крупного размера, грушевидные, а также большой длины - до 55-56 мм.

В юго-восточных районах России чаще встречаются приплюснутые «монголоидные» носы, на северо-западе - узкие и длинные. И, наконец, в различных регионах России встречается от 5 до 20% горбатых и выпуклых носов.

Так что научные исследования опровергают некоторые распространенные мифы о «типично русской» форме носа.