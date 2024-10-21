«Я бы повторил»: что сказал на допросе самый ценный «крот» КГБ

Самый ценный и высокооплачиваемый «крот» КГБ в ЦРУ Олдрич Эймс пошёл по стопам отца. Но карьера спецагента у него долго не клеилась. Эймс тяготел к аналитической работе, а его пытались использовать как оперативника и вербовщика. Через некоторое время, правда, его способности оценили по достоинству. Так Олдрич стал начальником контрразведывательного управления Советского отдела ЦРУ. По долгу службы американец часто встречался с сотрудниками советских дипучреждений, а поэтому истинные цели таких переговоров вышестоящему начальству стали известны далеко не сразу.

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Не только деньги

В начале 1980-х годов Эймс познакомился с атташе колумбийского посольства в Мексике Марией дель Росарио, которая также была агентом ЦРУ. Олдрич понимал, что молодую жену нужно обеспечивать, а поэтому нашёл «подработку» – передавать служебные сведения советской разведке. Дело действительно оказалось прибыльным. Так, в апреле 1985 года Эймс получил за передачу пакета с ценными документами 50 тысяч долларов. Всего же за время сотрудничества с КГБ предприимчивый американец заработал от 1,5 до 4,6 миллиона долларов.

Но «кротом» руководила не только меркантильность. За годы службы он успел разочароваться в методах работы ЦРУ и политикой обеспечения национальной безопасности на международной арене.

Ценный сотрудник

Взаимодействие с советской стороной оказалось взаимовыгодным. Эймс получал от «теневой занятости» моральное удовлетворение и прибыль, а КГБ – важные сведения. Так, благодаря информации, переданной Олдричем, были разоблачены около 25 ценнейших агентов ЦРУ в СССР. Правда, продуктивность «крота» едва не вышла ему боком. В 1986 году советские спецслужбы провели за короткий срок слишком большое количество арестов по наводкам Эймса. Американцы начали искать в своих рядах предателя, но Олдричу мастерски удалось направить коллег по ложному следу.

Эймса и его супругу арестовали 21 февраля 1994 года. При этом до сих пор точно неизвестно, как именно в ЦРУ смогли вычислить «крота». Кто-то говорит, что Олдрич вёл слишком шикарный образ жизни, кто-то намекает на его легкомысленность – мол, в мусорный бак однажды выбросил расшифрованные записи. Но есть версия, согласно которой Эймс оказался жертвой предательства. Якобы его сдал высокопоставленный московский чиновник, который в 1993 году отправил в Вашингтон информацию с подробным описанием «крота».

Эймс осудили на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Сейчас ему 83 года и он до сих пор отбывает наказание в штате Индиана. При этом в содеянном Олдрич не раскаивается. Когда после вынесения приговора «крота» спросили, что бы он сделал, если бы ему представилась возможность вернуться в прошлое, тот без колебаний ответил: