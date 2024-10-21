Почему Сталин перед смертью предлагал бежать своему сыну в Китай

Отпрыски знаменитых правителей практически никогда не способны достичь славы своих великих отцов. Дети советских лидеров не исключение. К тому же большинство детей вождей СССР отлично знали, что их социальный успех напрямую зависит от срока жизни именитых родителей. В частности, Василий Сталин не раз в своём ближайшем окружении утверждал, что он жив, пока жив его отец. В этом он оказался абсолютно прав.

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Душа компании

После смерти И. В. Сталина, а затем в девяностые годы из младшего сына вождя писатели и историки неоднократно пытались сделать бездарного выскочку, алкоголика, хама и грубияна. Тем не менее, если беспристрастно проанализировать характер и судьбу Василия Сталина, вырисовывается совершенно иная картина. С юных лет Василий рос с осознанием и тяжестью морального веса сына вождя. Не удивительно, что в школьном возрасте, а затем во время учёбы в лётном училище он пытался извлекать различные блага, учитывая своё происхождение. При этом Василий Сталин всем, чем обладал, щедро делился с друзьями-приятелями. Правда, стоило отцу узнать о проделках своего сына, как тот на время отправлялся в опалу. Тем не менее карьера Василия Сталина росла как на дрожжах. В 21 год он полковник, в 25 – генерал-майор, а в 28 – генерал-лейтенант.

Но нельзя сказать, что Василий Сталин был плохим командиром, не знавшим своё дело. Подчинённые его искренне любили, а лётчиком Василий был отличным. Он никогда не отсиживался в тылу, сбив во время войны два самолёта противника один на один и три в группе. Однако в то же время было бы несправедливо не отметить его взрывной характер, любовь к гусарству и банкетам. С другой стороны, человек его судьбы и окружения просто не мог быть иным, ведь он по праву рождения получил то, к чему другие шли десятилетиями! Перепрыгивая одну карьерную ступеньку за другой, В. И. Сталин в 1948 году возглавил ВВС Московского округа, что лишний раз показывает любовь вождя к своему младшему сыну. Несмотря на все показные выволочки, периодические понижения в должности и отстранения от командования за хулиганские выходки в пьяном состоянии, Василий Сталин после снятия опалы, как правило, взлетал ещё выше. Но, как и предвидел Василий Сталин, его карьера закончилась одновременно со смертью отца. И. В. Сталин умер в марте 1953 года, после чего тут же началась борьба за власть, в которой Василий Сталин мог выступить на стороне Хрущёва, Берии, Маленкова или Булганина.

Однако он, вместо того чтобы принять чью-то сторону всё чаще уходил в загулы, во время которых в нетрезвом виде обвинял первых лиц страны в убийстве своего отца. Молодой генерал-лейтенант, который знал очень много и при этом был не сдержан в словах и поступках, становился слишком опасен, потому от него поспешили избавиться. Сначала ему по-хорошему предложили возглавить ВВС любого из отдалённых военных округов по выбору, поскольку всё-таки летчиком и организатором Василий Сталин был отличным. Увы. Василий Иосифович отказался от предложения, против приказа командующего ВВС оставшись в Москве. В данной ситуации власти, не придумав ничего лучше, 28 апреля 1953 года арестовали В. И. Сталина и под другой фамилией отправили отбывать восьмилетний срок во Владимирский централ. Причём одним из главных пунктов обвинения был визит Василия Сталина в китайское посольство с обвинениями высших руководителей страны в убийстве И. В. Сталина, который в Китае пользовался не меньшим авторитетом, чем в СССР.

Эмиграция в Китай: миссия невыполнима

Любопытно, что обвинение имело под собой реальные мотивы. В 1962 году в Китае были опубликованы дневники Василия Сталина, переданные им китайцам в 1953 году. В них сын вождя утверждает, что не отрекается от своего отца, считая его великим государственным деятелем. При этом Василий Иосифович обвиняет в убийстве В. И. Сталина его ближайшее окружение, правда, не называя конкретных имён. Возможно, он предполагал сделать это в будущем. Но самое удивительное в том, что обратиться к китайцам ему посоветовал сам Иосиф Виссарионович Сталин.

Оказывается, незадолго до смерти вождь лично предлагал сыну покинуть страну, перебравшись в Китай, так как считал, что только в этой стране он будет в безопасности. Были подготовлены и согласованы все условия вплоть до назначения Василия Сталина на одну и командных должностей в ВВС КНР. Однако, как утверждает Василий Сталин, он отказался от предложения отца. Когда же после смерти отца он понял, насколько тот был прав и не преувеличивал угрожавшую ему опасность, Василий Сталин решил последовать его совету. Но допустил одну ошибку... Очутившись в китайском посольстве в первый раз, ему уже не стоило его покидать. Вскоре после первого визита к китайцам Василия Сталина арестовали. Он полностью отсидел свой срок и умер загадочной смертью через год после выхода на свободу в 1962 году в возрасте 40 лет.