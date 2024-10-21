Судьба самой загадочной советской шпионки баронессы Будберг

До сих пор историки спорят о личности Марии Будберг. Одни считают ее роковой красавицей-аристократкой, другие - ловкой авантюристкой, третьи – профессиональной разведчицей. А может быть, она сочетала в себе одновременно все эти ипостаси? Что же известно об этой женщине?

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Похождения Муры

Мария появилась на свет в 1892 году в Полтаве в знатной и состоятельной семье. Отцом ее был сенатский чиновник Игнатий Платонович Закревский. В 1911 году Муру (так звали ее близкие) отправили в Лондон, где служил надворным советником в русском посольстве ее сводный брат. Вскоре девушка вступила в брак с секретарем русского посольства Иваном Александровичем Бенкендорфом. Позднее его перевели в Германию, жена уехала с ним в Берлин.

Началась Первая мировая война, и супруги вынуждены были возвратиться в Россию. Они поселились в родовом поместье Бенкендорфов под Ревелем. В 1917 году Бенкендорф был убит взбунтовавшимися крестьянами. Мария осталась вдовой с двумя детьми - сыном Павлом и дочерью Татьяной.

Очень скоро она вновь вышла замуж за барона Будберга. Однако фактически брак продолжался всего несколько дней: новоиспеченный супруг оказался мотом и бабником. Тем не менее Марии Игнатьевне так понравился титул баронессы, что она носила фамилию Будберг до конца жизни.

После неудачного замужества Мария направилась в Петроград, где устроилась медсестрой в офицерский госпиталь. Через какое-то время она, прекрасно знавшая английский и немецкий, свела знакомство с британским послом в России Робертом Локкартом. Они стали любовниками.

Вскоре Будберг и Локкарт переехали в Москву. Но в сентябре 1918 года Роберт был арестован по обвинению в «заговоре послов». Вместе с ним арестовали и его сожительницу. Но Муру чекисты почти сразу же отпустили.

У историков есть две версии на этот счет. Первая гласит, что Будберг была завербована ЧК как агент. Вторая – что она стала любовницей тогдашнего руководителя ВЧК Якова Петерса. Впрочем, может быть, одно другому не мешало?

Для Локкарта все закончилось тоже относительно благополучно, но ему пришлось уехать из России. Будберг же вернулась в Петроград. С работой ей помог писатель Корней Чуковский, устроивший Марию Игнатьевну в издательство «Всемирная литература». Несколько позднее Чуковский познакомил ее с А.М. Горьким.

Баронесса и пролетарский писатель

Горький пригласил Муру на должность его секретаря, и та приняла это предложение. Деловые отношения быстро переросли в любовные. Горький даже хотел официально жениться на красавице баронессе, но она отказалась от такой перспективы.

До этого Мария Будберг не раз сопровождала своего «шефа» в заграничных поездках. Есть свидетельства, что «по совместительству» она выполняла задания ОГПУ, а возможно, сотрудничала и с разведками других стран.

В частности, это следует из документов, недавно рассекреченных иностранным ведомством Великобритании. В них говорится, что Мария Игнатьевна Будберг (или графиня Бенкендорф) нелегально работала на советскую разведку в странах Западной Европы. Данные были взяты из отчета, составленного в 1936 году московскими агентами спецслужбы MI 5. В нем также было сказано, что Будберг имела несколько личных встреч со Сталиным. Впоследствии даже было выдвинуто предположение, что именно Будберг убила Горького по заданию Сталина (есть версия, что писателя отравили). Мол, в архиве Горького содержались какие-то бумаги, опасные для советской власти, и Сталин мечтал их заполучить. Хотя, по другой версии, на момент кончины Горького в 1936 году Будберг находилась за границей и успела только на его похороны.

Наследница Уэллса

Одним из «спецзаданий» для Муры могла стать связь со знаменитым английским писателем–фантастом Гербертом Уэллсом.

Уэллс и Будберг встретились в сентябре 1920 года во время визита писателя в Россию, в петроградской квартире Максима Горького. Оказалось, Уэллс знал Будберг еще как Марию Бенкендорф: в 1914 году он был представлен ей на одном из светских раутов.

Мура играла при Горьком роль переводчицы и потому участвовала во всех беседах между двумя писателями. Кроме того, она взялась показать Уэллсу достопримечательности северной столицы. Когда Будберг вместе с Горьким жили в Италии, они время от времени переписывались с Уэллсом.

Затем Мура и Уэллс еще несколько раз виделись в Лондоне, где жили дети Будберг. В конце 1920-х Горький решил вернуться в Россию. Но у Марии были другие планы. С 1933 года она поселилась в Лондоне, и между ней и Уэллсом наконец вспыхнул роман.

Уэллс также предложил Марии руку и сердце, но она отказалась. Правда, они сыграли символическую свадьбу в ресторане «Quo Vadis», в присутствии взрослых сыновей писателя с женами и близких друзей.

Уэллс скончался в 1946 году. Ему было 79 лет, Марии Будберг – 54. По завещанию она получила часть наследства писателя. После кончины гражданского супруга баронесса продолжала вести светскую жизнь, имела широкий круг знакомств.

Дальнейшие годы для Марии Игнатьевны прошли спокойно. В 1974 году она перебралась в Италию, где проживал ее сын. Два месяца спустя Будберг скончалась. Тело перевезли в Лондон, где протекла значительная часть ее жизни. На отпевании в православной церкви присутствовали французский посол, представители английской знати и русской аристократии.

Пямых доказательств того, что Будберг вела агентурную деятельность, не было и нет. Правда, на это могут косвенно указывать такие факты, как разрешение свободно выезжать из России за границу, частые переезды из одной страны в другую, а также жизнь на широкую ногу при скромных доходах. Так или иначе, баронесса Мария Будберг остается одной из самых загадочных личностей ХХ века.