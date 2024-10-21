С чего началась слава Бермудского треугольника

80 лет назад военно-морские силы США в районе Бермудских островов потеряли корабль «Рубикон». 21 октября 1944 года его экипаж внезапно перестал выходить на связь. Были срочно организованы поиски и наследующий день судно нашли. Целым и невредимым. Но никого из 300 членов экипажа на нем не было. Бегала только одна испуганная собака.

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Бермудский треугольник среди моряков имеет давнюю дурную славу. Началось все еще с Колумба, когда он впервые попал в Саргассово море и увидел свечение воды. Что и отметил в судовом журнале. А также то, что это сильно озадачило членов экспедиции. Многие были напуганы.

А потом начали рассказывать про светящие столбы и падающие потоки огня с неба. Но все эти страсти ходили лишь внутри морского сообщества и лишь в малограмотной его части – среди матросов. Более образованные офицеры и капитаны тоже удивлялись, но видели в этом лишь загадку природы. Тот же Колумб рассказывал о свечении воды королю Испании лишь как о диковинке, которую удалось наблюдать.

И действительно, современная наука дает вполне разумные объяснения. То же свечение вызвано скоплением флуоресцентных водорослей. Мутные воды – особенностями течения и мелководья. Именно тут сейчас образовались мусорные острова, всю пакость с океана буквально «пылесосит» сюда. Падающий огонь с неба – метеориты, которые тут хорошо видны. А остальное ученые приписывают фантазии моряков, накопленные за сотни лет.

Но случались вещи, которые полной логике не поддаются. Исчезновение экипажа «Рубикон» стало одним из таких.

© Классические границы «Бермудского треугольника»

Бермудский треугольник – это район в Саргассовом море, вершины которого упираются в Майами во Флориде, в Пуэрто-Рико и собственно Бермудские острова. Когда исчез «Рубикон», то про этот клятый треугольник никто не слышал, было лишь нехорошее место в Саргассовых водах. Впервые такой термин ввел 60 лет назад, в 1964 году, писатель Винсент Гаддис, опубликовав статью про загадочное исчезновение звена самолетов.

Но первым в XX веке был «Рубикон». 22 октября 1944 года, на следующий день после пропажи, корабль был найден береговой охраной. Но когда поднялись на борт, то никого из 300 членов экипажа не обнаружили. По судну лишь бегала растерянная собака.

Вместе с моряками исчезли все спасательные шлюпки. С носа корабля свисал обрывок толстого швартовочного каната – перлинь. При этом сам корабль не имел никаких повреждений, все механизмы находились в исправности. Также на месте оказались и личные вещи матросов и офицеров.

Но самым неожиданным стал судовой журнал – последняя запись в нем была сделана 26 сентября о заходе в Гавану. С тех пор никаких отметок. Такое невозможно представить себе даже на прогулочной яхте, каждый капитан обязан вести этот документ. А тут целый месяц никаких записей, при этом корабль был на связи. Представить себе, что такое мог допустить военный невозможно.

Бывалые моряки тут же вспомнили, что был схожий случай за 72 года до этого. Тогда, в декабре 1872 года, был обнаружен торговый парусный корабль «Мария Целеста», с которого также исчез экипаж из 8 человек. При этом на месте были все вещи, включая драгоценности в каюте капитана Бенджамина Бриггса. И весь груз – спирт.

А вот из каюты штурмана исчезли все документы и навигационные приборы. На столе лежал лишь судовой журнал, последняя запись в котором была сделана 26 ноября, за неделю до обнаружения.

Но случай с «Марией Целестой» произошел в 400 милях от Гибралтара, а от него до побережья Америки более 3 тысяч морских миль. То есть совсем далеко от Бермудского треугольника.

Поэтому оба случая хоть и показались схожими, но связывать их между собой специалисты не стали. Береговая охрана пришла к выводу, что налетел внезапный шторм и экипаж принял решение покинуть судно. Причем делали это в такой спешке, что ничего с собой не взяли и даже собаку оставили. А потом все шлюпки затонули. Правда, такая версия не объясняла, что послужило причиной паники и почему моряки решили, что хрупкие лодки окажутся надежнее боевого корабля без повреждений.

И, тем не менее, она на протяжении семи лет вполне всех устраивала, и обывателей тоже. Никто даже не вспоминал о «проклятом месте». Пока в 1951 году репортер «Ассошиэйтед пресс» Эдвард Ван Винкл Джонс не опубликовал статью, в которой писал о таинственных исчезновениях в регионе.

И вот тут понеслось – стали вспоминать все схожие случаи. Любое происшествие приписывали «магическим свойствам» этого проклятого места. Про то же звено самолетов вспомнили, хотя там, по мнению военных, как раз все было прозаично – инструктор курсантов, которые были за штурвалами, в непогоду заплутал, а затем закончилось топливо. Поисковый самолет, который тоже не вернулся, взорвался в воздухе и тому были свидетели.

Но еще целых 13 лет ни о каком Бермудском треугольнике никто не говорил, пока его вот не придумал писатель Гаддис. С тех пор любое происшествие, случавшееся в этом, в общем-то райском, уголке, приписывалось таинственным силам. Хотя статистика показывала, что их не больше, чем в любом другом месте земного шара.

Но с другой стороны – загадка исчезновения 80 лет назад экипажа военного корабля «Рубикон» так и осталась. А все официальные объяснения этому — лишь предположение, цена которым не больше любых остальных домыслов про Бермудский треугольник.