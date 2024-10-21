Упрямый апостол: почему Фому называют неверующим

19 октября православная церковь отметила день памяти апостола Фомы – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Апокрифические источники рисуют личность этого апостола как невероятно упрямую, порывистую и склонную к авантюризму. Но в массовом сознании все, что помнят о нем – это фразеологизм «Фома неверующий». Рассказываем действительно ли апостол был неверующим и чем он знаменит помимо этого.

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Почему его прозвище было «близнец» и кем он был на самом деле

В переводе с древнеарамейского имя Фома означает «близнец». Возможно он действительно имел брата или сестру-близнеца. Впрочем, историки и богословы предлагают еще три версии происхождения его имени.

Византийский богослов Никифор Каллиста указывал, что у апостола от рождения срослись два пальца правой руки, и именно эта особенность стала основой для прозвища. А известный российский библеист начала XX века Александр Лопухин считал, что имя апостола может означать «человек двоящейся природы», то есть живущий в постоянных сомнениях, переходящий от одного настроения к другому. По третьей версии, которую иногда упоминают, апостола прозвали так за потрясающее внешнее сходство с самим Иисусом Христом.

Как и все апостолы кроме Иуды Искариота, Фома был родом из Галилеи. По некоторым данным он родился в городе Панеаде. По поводу его рода занятий в источниках есть разночтения. Можно предположить, что он был рыбаком, как и многие другие апостолы. Во всяком случае евангелист Иоанн пишет, что после Воскресения Христова Фома по слову Господа возвращается в родную Галилею и ловит вместе с местными рыбаками рыбу. Но другие источники говорят, что Фома был искусным плотником, а то и зодчим. Во всяком случае умел строить большие и красивые дома.

Был ли Фома неверующим

Фразеологизм «Фома неверующий» обычно употребляют, когда говорят о человеке упрямом, который с недоверием относится к тому, в чем его убеждают. Этот эпитет по отношению к одному из учеников Иисуса появился потому, что он не поверил в воскресение Христово и пожелал лично убедиться в этом.

Архиепископ Аверкий (Таушев) писал: «Крестная смерть Учителя произвела на Фому особенно тяжкое, удручающее впечатление: он как бы закоснел в убеждении, что утрата Его невозвратна. Упадок духа был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день воскресения: он, видимо, решил, что уже незачем быть вместе, так как все кончено, все распалось».

Поэтому, когда апостолы находят Фому и в великой радости говорят, что видели Господа живым, то Фома не верит им. Он считает, что друзьям явился призрак, и произносит свои знаменитые слова: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю»

Из Евангелия известно, что когда Иисус в следующий раз приходит к ученикам, то он предлагает Фоме вложить пальцы в раны и убедиться во всем на личном опыте. Он говорит апостолу: «Подай перст твой сюда и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Этот момент во все века являлся излюбленным сюжетом для изобразительного искусства, хотя в Евангелии ничего не сказано о том, стал ли апостол вкладывать пальцы в раны Христовы. Известны лишь слова Иисуса: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».

Таким образом Фома не только поверил, но и убедился, что его учитель действительно воскрес. Поэтому проповедь Фомы о воскресении Христовом была самой горячей.

«Только туда не пойду я»: как апостол попал в Индию

В апокрифических «Деяния Фомы» есть увлекательная история о том, как он проповедовал в Индии. Она начинается с описания того, как апостолы после вознесения Христова поделили между собой мир для миссионерства. «И выпала по жребию и по разделу Индия Фоме апостолу. И он не пожелал идти, сказав: «Не имею я сил для этого, ибо слаб я, и муж я еврейский, как индийцев могу я учить?» И в то время, как рассуждал так апостол, явился ему Господь и сказал: «Не бойся, Фома, ведь благодать моя с тобой». Но он не был убежден вполне, говоря: «Куда Ты ни захочешь, Господь наш, пошли меня, только в Индию не пойду я». Так в «Деяниях Фомы» описываются сомнения апостола и его упрямый характер.

В результате Иисус Христос, явился в видении купцу Хаббану, который был доверенным лицом индийского царя Гундофара и искал искусного зодчего. Господь убедил купца забрать с собой Фому (как строителя) в Индию, для того, чтобы он построил дворец для царя. Далее в «Деяниях Фомы» описана совершенно умопомрачительная с точки зрения современного человека история, характеризующая Фому как растратчика и даже авантюриста.

Прибыв в Индию, купец Хаббан от имени царя Гундофара дал Фоме крупную сумму денег и повелел приступить к строительству дворца.

Однако апостол вместо этого отправился в путешествие по побережью, проповедуя и раздавая деньги нищим. Когда царь поинтересовался, построен ли дворец, то приближенные ответили ему, что стройка даже не начата, а новый зодчий вместо этого исцелил много больных, изгонял духов и везде прославлял своего Бога, проповедуя о нем.

Царь Гундофар призвал зодчего к ответу, но тот невозмутимо сообщил, что построил для него прекрасный дворец. Он ждет своего хозяина на небесах, поскольку невольная милостыня царя позволила апостолу выйти на проповедь, чтобы выполнить волю Иисуса Христа. Царь в гневе велел схватить зодчего и собирался казнить его. Однако ночью царю явился во сне его умерший брат. Он подтвердил, что видел самый прекрасный дворец на небесах, который был построен для Гундофара строителем Фомой. Царь очень удивился и приказал отменить казнь. Через некоторое время царь Гундофар и сам стал христианином, приняв крещение от апостола.

Апостольское служение Фомы в Индии растянулось на целых 20 лет. За это время он привел к вере во Христа тысячи людей. В конце концов он принял мученическую смерть в южной Индии, возле Мадраса, где был пронзен копьем за проповедь христианства. Место, где он был погребен, до сих пор остается объектом паломничеств. Местные жители говорят, что святой Фома до сих пор исцеляет тех, кто приходит к месту его погребения с мольбами о помощи.

О чем молятся апостолу Фоме