«Дедушка» крокодила оказался недодинозавром

В Бразилии, недалеко от города Параисо-ду-Сул, были обнаружены окаменелые останки ранее неизвестного вида древней рептилии, жившей около 237 миллионов лет назад в триасовый период. Это существо, получившее название Gondwanax paraisensis, оказалось одновременно предком крокодилов и близким родственником динозавров.

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Кто такие силезавриды

Gondwanax paraisensis относится к группе силезаврид — вымерших рептилий, которые жили на Земле примерно 250-200 миллионов лет назад. Эти существа были тесно связаны с динозаврами, но при этом имели ряд уникальных особенностей, не свойственных этим древним гигантам. Они обладали длинной шеей и ногами в сочетании с коротким хвостом, что позволяло им передвигаться практически по любой поверхности. Причем, некоторые представители умели ходить на задних лапах.

«Дедушка» крокодила

Ученые считают силезаврид переходной формой между более примитивными рептилиями, современными потомками которых являются крокодилы, и настоящими динозаврами. Возможно, именно они стали потомками архозавров — древних ящеров, от которых впоследствии произошли динозавры. Часть же популяции силезаврид не эволюционировала, а наоборот «упростилась», превратившись в пресмыкающихся — предков крокодилов. Ведь известно, что крокодилы очень слабо эволюционировали с момента своего появления в меловом периоде.