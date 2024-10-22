22 октября. Почему в это день не стоит ходить на свидания

В народе этот день называли Яковом Студеным или днем Первой каши. К этому времени становилось холодным утро, нередко с заморозками. Мужчины в этот день рубили дрова, а женщины молотили зерно, готовили из него кашу и пироги.

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Приготовленной едой угощали родственников и друзей. Верили, что кто съест в этот день кашу, будет жить в здравии, счастье и благополучии до весны. Тот, кто от каши откажется, навлечет на себя 33 беды. На Якова Студеного сохранилась не только эта примета, расскажем другие.

Например, на Якова закрывали грибной сезон, даже если грибы еще в лесах были. Домой из леса возвращались до темноты, а перед выходом оставляли один гриб на пне и маленькую плошку с кашей. Считалось, что так можно задобрить лес и в следующем году он даст большой урожай грибов.

В этот день старались не растрачивать силы понапрасну, поскольку считалось, что вместе с ними уйдет и здоровье. Не брались за новые дела, не ходили на свидания и не рассказывали о своих снах. На Якова Студеного не заходили в чужой дом с пустыми руками, чтобы самим не угодить в нищету.

Смотрели и на погоду. Если выпал первый снег - сорок дней осталось до зимы. Если на лиственнице иглы не опали - снега будет зимой мало. Снег выпал на мокрую землю - урожая не жди. А гололедица 22 октября предсказывает скорые обильные дожди.