Что не так с младенцами на старинных картинах

Даже если вы совершенно не интересуетесь живописью, то все равно замечали, насколько странными изображали детей несколько столетий назад. Да, взрослые люди, особенно в эпоху Средневековья, тоже получались далеко не у всех художников. Но это ничто по сравнению с тем, что вытворяли мастера изобразительного искусства с младенцами.

© Рафаэль Санти «Сикстинская Мадонна»

Даже если взять просвещенную эпоху Возрождения, то становится ясно, что с изображениями детей не все благополучно. Казалось, что может быть проще для творческого человека — посмотреть на ребенка, которого найти в Европе гораздо проще, чем слона. Но нет, почему-то из-под кисти живописцев выходят странные и даже жуткие персонажи.

С полотен мастеров, даже вполне маститых, на нас смотрят Мадонны, на руках которых младенцы-качки, старики, рептилоиды, мертвецы, мутанты с квадратными головами, с лицами, покусанными пчелами и так далее. Притом, что взрослых людей художники передавали довольно реалистично, анатомически достоверных детей не писали как будто специально.

С чем связан феномен младенца на старинных полотнах и иконах? У искусствоведов по этому поводу есть две гипотезы. Первая говорит о том, что художники 400-500 лет назад крайне редко писали с натуры. Вероятно, младенцев просто «передирали» друг у друга. Постепенно новые версии максимально удалялись от оригинала и так появлялись пугающие младенцы.

Вторая версия более глубокая, при этом она не отменяет предыдущую. Дело в том, что львиная доля всех младенцев на средневековых картинах — это изображение Иисуса Христа. Новорожденного Сына Божьего писали одновременно юным и умудренным жизнью. Никому был не нужен Иисус в образе малыша-несмышленыша. Он должен был сочетать в себе ребенка, который выше всего земного и хорошо знает свою печальную участь.

Младенец-старик

Согласитесь, совместить в ребенке черты младенца и взрослого мудреца совсем непросто. Но художники старались изо всех сил, каждый используя свою фантазию и мастерство. Поэтому малыши все странные по-разному и часто вообще похожи на маленьких старичков.

Раньше такое несоответствие никого не смущало. Глядя на изображение Мадонны с младенцем, христиане видели, прежде всего, схематичное изображение. В нем одновременно заключены прошлое, настоящее и будущее, а автор пытается в одном изображении поведать зрителю всю скорбь истории Спасителя.

К концу эпохи Возрождения ситуация улучшилась. Младенцы стали пухлыми, румяными и более реалистичными. В моду вошла концепция младенческой невинности, а детей, наконец, начали рисовать с натуры. Но такой позитивный сдвиг произошел не везде. В странах, где царит православие, в иконописи до сих пор используют каноны византийского искусства. Поэтому иконы с изможденными «взрослыми» младенцами — это норма.