Почему американцы считали покупку Аляски большой ошибкой

18 октября 1867 году в гавань Новоархангельска(сегодня американский город Ситка) вошел фрегат «Осипи», на котором находились комиссионеры США и Российской Империи. В 12:00 состоялась официальная передача Русской Америки, был спущен имперский флаг и поднялся американский. Так Аляска перестала быть российской территорией.

© Русская семерка

Идея Николая Муравьева-Амурского

Первым человеком, который заговорил о продаже Аляски, был Николай Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири. Он еще в 1853 году предоставил Николаю I записку, в ней он излагал свои взгляды относительно укреплений позиций на Дальнем Востоке и налаживании тесных взаимоотношений с США. По поводу Аляски Муравьев-Амурский придерживался следующего мнения: площадь огромная – 1,5 миллиона квадратных километров, а поданных императора на ней так мало, что даже защитить эти земли они не смогут.

Сложность в управлении территориями

Фактическое открытие Аляски русскими мореплавателями Федоровым и Гвоздевым произошло в 1732 году. Официально Аляска открыта в 1841 году, капитаном Чириковым, который зарегистрировал факт открытия новой земли. Новую территорию осваивали русские купцы, которые основали там Российско-Американскую компанию (РАК). Они активно скупали у местных эскимосов, алеутов и индейцев пушнину, продавали лед Америке, торговали чаем и китайскими тканями. Также создавали русские поселения, в них стояли торговые суда в зимние месяцы.

За 125 лет огромную территорию Аляски так и не освоили. Поселения были редкими и находились только вдоль побережья, во избежание стычек с индейцами запрещалось проникать вглубь континента. На территории Аляски в 1867 году проживало всего 812 человек, служащих Российско-американской компании.

Российская империя считала, что Аляска дотационный регион, который требует вложения средств и не приносит дохода, ради которого можно продолжать осваивать ее. Считалось, что русские люди не захотят ехать так далеко, чтобы осваивать «ледяную пустыню».

Россия сдала Америку в аренду на 99 лет

Стойкий миф относительно продажи Аляски – что ее не продали, а сдали в аренду на 99 лет. Но по договору 1867 года Аляска однозначно продана за 7 миллионов 200 долларов и является собственностью США. Почему же родился этот миф? Возможно, он появился в связи с декларацией советского правительства от 1917 года. По этой декларации, Советское правительство не признает соглашений, заключенных царской Россией.

Долг Романовых перед Ротшильдами

Есть еще одна версия, почему Александр II дал согласие на продажу Аляски. Для отмены крепостного права в 1861 году правительство взяло в долг 15 миллионов фунтов стерлингов, под 5% у Ротшильдов, чтобы возместить потери помещикам. Но той суммы, по которой продали Аляску, все равно не хватило бы, чтобы покрыть долг. Тогда британский фунт стерлингов стоил 4,87 доллара, и сумма займа в переводе на доллары составляла 73 миллиона долларов. Аляску продали за 7,2 миллиона долларов, то есть меньше десятой части долга.

Личная инициатива Константина Николаевича

Инициатор русско-американской сделки – великий князь Константин Николаевич. Он курировал работу по дискредитации РАК, чтобы убедить брата дать согласие на сделку. Он считал Аляску «лишней территорией», потому в случае обнаружения месторождения золота, это привлечет внимание англичан – а защищать территорию некому. По мнению Константина Николаевича, если Англия захватит Аляску, то Российская империя лишится территории, и ничего не получит. А при продаже можно будет выручить деньги, сохранить репутацию и подкрепить дружеские отношения с США.

Александр II опасался, что Аляску захватит Англия

Одной из главных причин продажи Аляски ее уязвимость как колонии. Алеуты сотрудничали с русскими поселенцами, перенимали русский образ жизни. А племена индейцев не покорились, не признали господства русских и жили с ними в состоянии «холодной войны». Англичане проникали на территорию Аляски и продавали индейцами оружие, подстрекали к мятежным действиям. На удаленной от побережья части англичане основали факторию в 1847 году. Колония не могла ничего с этим сделать, как и с китобойными суднами разных стран на побережье Аляски. Александр II опасался, что после Крымской войны Англия может напасть на территорию Аляски, а защищать территорию будет невозможно. Если бы Аляску не продали, что через несколько лет она стал бы частью Канадской конфедерации, которую учредили летом 1867 года.

Продажа Аляски как неизбежность

Еще в начале 19 века госсекретарь Джон Адамс заявил: "С того времени, как мы стали независимым народом, то, что это стало нашей претензией, является в такой же мере законом природы, как то, что Миссисипи течет в море. Испания имеет владения к югу, а Англия - к северу от наших границ. Было бы невероятно, чтобы прошли столетия, а они не были бы нами аннексированы". В отношении русских колоний на Аляске Джон Адамс придерживался точно такой же точки зрения, считая, что для отвоевания этой части Американского континента у русских лучшим оружием будут терпение и время.

В США общество разделилось на два лагеря – одни считали, что покупка «коробки льда, цирка и медведей» огромная ошибка, и таких было большинство. «За» выступал госсекретарь Уильям Сьюард, который всеми силами лоббировал свое решение в Конгрессе. Эту покупку называли «глупостью Сьюарда», а Аляску «выжатым апельсином», который не принесет ничего, кроме убытков. Гораций Грили, публицист, спрашивал:

«почему мы должны вкладывать деньги в царство льда, камней и снега?»

Большую роль в «продвижении сделки сыграл Чарльз Самнер. Он был одним из сподвижников Линкольна, пользовался авторитетом, поэтому решил судьбу не одного важного законопроекта. Он детально изучил в библиотеке конгресса все, что нашел относительно Аляски. Самнер впечатлился богатством края, и пришел к выводу – покупка необходима! Его речь дала нужный эффект: «за» проголосовали 37 человек, «против» только 2. Позже Америка окупила свои расходы и получила огромную прибыль.